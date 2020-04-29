Песни Великой Победы: "Казаки в Берлине"

«Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки…». Эта песня удивительна тем, что она родилась в знаменательный день - 9 мая 1945 года. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия»запустила новый проект «Песни Великой Победы».

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Казаки в Берлине» - первая из рожденных в мирный день, в день Великой Победы 9 мая 1945 года! Ее автор, участник Великой Отечественной войны поэт Цезарь Солодарь, присутствовал на подписании Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в качестве военного корреспондента. Это было в ночь на 9 мая. А уже утром корреспондент ехал на аэродром, чтобы лететь в Москву, и по дороге его внимание привлекла молодая регулировщица, которая пропускала казачью конницу.

Сам Солодарь рассказывал об этом следующее: «Большинство коней шло без седел, и только на флангах гарцевали молодые конники в кубанках набекрень. Это были казаки из кавалерийской части, начавшей боевой путь в заснеженных просторах Подмосковья в памятном декабре сорок первого года. Не знаю, о чем подумала тогда регулировщица с ефрейторскими погонами, но можно было заметить, что на какие-то секунды ее внимание безраздельно поглотила конница. Четким взмахом флажков и строгим взглядом больших глаз преградила она путь всем машинам и тягачам, остановила пехотинцев. И затем, откровенно улыбнувшись молодому казаку на поджаром дончаке, задиристо крикнула: «Давай, конница! Не задерживай!». Эта сцена так впечатлила поэта, что первые строчки будущей песни он написал прямо в самолете, а приземлившись, в тот же день зачитал их братьям-композиторам Покрассам. К вечеру была готова музыка. Таким образом, песня «Казаки в Берлине» была написана всего за один день - 9 мая 1945 года - и вскоре прозвучала по радио в исполнении участника Великой Отечественной войны Ивана Шмелева.

Этот выпуск посвящаем песне…

Казаки в Берлине

Автор слов: Цезарь Солодарь

Композиторы: Даниил и Дмитрий Покрасс

По берлинской мостовой

Кони шли на водопой,

Шли, потряхивая гривой,

Кони-дончаки.

Распевает верховой:

«Эй, ребята, не впервой

Нам поить коней казачьих

Из чужой реки».

Припев:

Казаки, казаки,

Едут, едут по Берлину

Наши казаки.

Он коней ведет шажком,

Видит - девушка с флажком

И с косою под пилоткой

На углу стоит.

С тонким станом, как лоза,

Синевой глядят глаза.

«Не задерживай движенье!» -

Казаку кричит.

Припев.

Задержаться он бы рад,

Но, поймав сердитый взгляд,

«Ну-ка, рысью», - с неохотой

Крикнул на скаку.

Лихо конница прошла,

А дивчина расцвела,

Нежный взор - не по уставу –

Дарит казаку.

Припев.

По берлинской мостовой

Снова едет верховой –

Про дивчину, про землячку,

Говорит друзьям:

«Как вернусь в родимый дом,

Как вернусь на тихий Дон –

Синеглазую казачку

Снова встречу там!»

Припев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай Труфанов, Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области:

Николай Труфанов, Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области

- Уважаемые ветераны и все жители Иркутской области!

От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая - главная, святая дата в жизни каждого из нас. В этом празднике - история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.

75 лет мы живем под мирным небом. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего народа остается в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем голову перед теми, кто воевал на полях сражений, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы! Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Мы не имеем права допустить фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны. Воспоминания наших ветеранов - бесценные крупицы правды, где каждое слово - лучший воспитатель подрастающего поколения.

Пример наших отцов, дедов и прадедов вдохновляет нас на преданное служение Отечеству и труд ради настоящего и будущего России, ради ее величия и процветания, дает возможность почувствовать наше единство в решении новых задач, которые ставит перед нами время.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям нашего региона здоровья, счастья, добра, благополучия и, конечно же, мирного неба!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Единственному участнику Великой Отечественной войны Качугского района Виктору Пантелеймоновичу Колганову исполнилось 93 года

Время бежит неумолимо, уходят от нас герои страшных событий Великой Отечественной войны. В Качугском районе живет сегодня всего один участник войны. Виктор Пантелеймонович Колганов, которому в это году в марте исполнилось 93 года.

- Жить тяжело мне стало, пора закапывать, - находит в себе силы шутить, встречая гостей, Виктор Пантелеймонович.

Единственному участнику Великой Отечественной войны Качугского района Виктору Пантелеймоновичу Колганову исполнилось 93 года

В военные годы участник отряда «Смерш» обезвреживал шпионов и разведчиков, переносил секретные документы, имел круглосуточный доступ в любые учреждения, охранял и сопровождал начальников военных округов, прошел школу снайперов и даже получил ранение. Сегодня жизнь ветерана - это теплая спальня с телевизором и телефоном на столе у изголовья в окружении родных. Со стены на самого Виктора Пантелеймоновича смотрит из прошлой жизни его портрет.

- Папа в молодости был невероятно хорош собой. Он часто и сейчас шутит, что маму нашу - телеграфистку, которую встретил в Хабаровске, - с трудом выбрал из 400 таких же красавиц, - рассказывает сын Александр.

Родом Виктор Пантелеймонович из Качугского района, из деревни Юшина. По меркам 1930-х годов, Колгановы жили крепко: четыре коня, свое хозяйство. По доносу семью раскулачили, отца в 1938 году репрессировали. Мама осталась одна, пятерых детей тянула.

- Дед так и не вернулся домой, умер где-то в Норильске - оттуда пришло извещение. Время было такое… Что интересно, в Юшиной тогда жили два основных клана: Колгановы и Юшины. Забрали из деревни только четверых Колгановых. Конвейер тогда работал. Но что меня удивляет, папа никогда не ругает советское прошлое. Наоборот, говорит, что он ни на кого не в обиде, достойно прожил - всем бы так.

В военные годы Виктор Пантелеймонович служил на Востоке в контрразведке, в отряде «Смерш», но уже в 1950-е прошлое его отца помешало Виктору устроиться в милицию - не прошел проверку Министерства госбезопасности. Вернувшись на родину - в Качуг, участник войны 17 лет отработал водителем большегрузов, вырастил троих детей. Сегодня окружен заботой и вниманием родных.

- Характер у папы крутой. Сам он ласки не видел и нас в строгости всех держал. Со стержнем человек, болячкам возрастным не поддается, - рассказывает Александр.

Когда-то в молодости на улице в Хабаровске цыганка нагадала Виктору Пантелеймоновичу долгую жизнь. Эту житейскую историю участник войны рассказал родным лишь на свое 80-летие. А сегодня ему уже 93.

Н. ФЕДОРОВА.