2020-04-21T08:28:21+03:00
День Победы в Иркутске

Песни Великой Победы: "Казаки в Берлине"

Эта песня родилась в день великой Победы - 9 мая 1945 года
Дарья АМУРСКАЯ
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Последние дни и часы войны дались тяжело (реконструкция боёв последних дней войны)Последние дни и часы войны дались тяжело (реконструкция боёв последних дней войны)Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки…». Эта песня удивительна тем, что она родилась в знаменательный день - 9 мая 1945 года. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия»запустила новый проект «Песни Великой Победы».

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Казаки в Берлине» - первая из рожденных в мирный день, в день Великой Победы 9 мая 1945 года! Ее автор, участник Великой Отечественной войны поэт Цезарь Солодарь, присутствовал на подписании Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в качестве военного корреспондента. Это было в ночь на 9 мая. А уже утром корреспондент ехал на аэродром, чтобы лететь в Москву, и по дороге его внимание привлекла молодая регулировщица, которая пропускала казачью конницу.

Сам Солодарь рассказывал об этом следующее: «Большинство коней шло без седел, и только на флангах гарцевали молодые конники в кубанках набекрень. Это были казаки из кавалерийской части, начавшей боевой путь в заснеженных просторах Подмосковья в памятном декабре сорок первого года. Не знаю, о чем подумала тогда регулировщица с ефрейторскими погонами, но можно было заметить, что на какие-то секунды ее внимание безраздельно поглотила конница. Четким взмахом флажков и строгим взглядом больших глаз преградила она путь всем машинам и тягачам, остановила пехотинцев. И затем, откровенно улыбнувшись молодому казаку на поджаром дончаке, задиристо крикнула: «Давай, конница! Не задерживай!». Эта сцена так впечатлила поэта, что первые строчки будущей песни он написал прямо в самолете, а приземлившись, в тот же день зачитал их братьям-композиторам Покрассам. К вечеру была готова музыка. Таким образом, песня «Казаки в Берлине» была написана всего за один день - 9 мая 1945 года - и вскоре прозвучала по радио в исполнении участника Великой Отечественной войны Ивана Шмелева.

Этот выпуск посвящаем песне…

Казаки в Берлине

Автор слов: Цезарь Солодарь

Композиторы: Даниил и Дмитрий Покрасс

По берлинской мостовой

Кони шли на водопой,

Шли, потряхивая гривой,

Кони-дончаки.

Распевает верховой:

«Эй, ребята, не впервой

Нам поить коней казачьих

Из чужой реки».

Припев:

Казаки, казаки,

Едут, едут по Берлину

Наши казаки.

Он коней ведет шажком,

Видит - девушка с флажком

И с косою под пилоткой

На углу стоит.

С тонким станом, как лоза,

Синевой глядят глаза.

«Не задерживай движенье!» -

Казаку кричит.

Припев.

Задержаться он бы рад,

Но, поймав сердитый взгляд,

«Ну-ка, рысью», - с неохотой

Крикнул на скаку.

Лихо конница прошла,

А дивчина расцвела,

Нежный взор - не по уставу –

Дарит казаку.

Припев.

По берлинской мостовой

Снова едет верховой –

Про дивчину, про землячку,

Говорит друзьям:

«Как вернусь в родимый дом,

Как вернусь на тихий Дон –

Синеглазую казачку

Снова встречу там!»

Припев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай Труфанов, Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области:

Николай Труфанов, Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области

Николай Труфанов, Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области

- Уважаемые ветераны и все жители Иркутской области!

От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая - главная, святая дата в жизни каждого из нас. В этом празднике - история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.

75 лет мы живем под мирным небом. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего народа остается в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем голову перед теми, кто воевал на полях сражений, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы! Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Мы не имеем права допустить фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны. Воспоминания наших ветеранов - бесценные крупицы правды, где каждое слово - лучший воспитатель подрастающего поколения.

Пример наших отцов, дедов и прадедов вдохновляет нас на преданное служение Отечеству и труд ради настоящего и будущего России, ради ее величия и процветания, дает возможность почувствовать наше единство в решении новых задач, которые ставит перед нами время.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям нашего региона здоровья, счастья, добра, благополучия и, конечно же, мирного неба!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Единственному участнику Великой Отечественной войны Качугского района Виктору Пантелеймоновичу Колганову исполнилось 93 года

Время бежит неумолимо, уходят от нас герои страшных событий Великой Отечественной войны. В Качугском районе живет сегодня всего один участник войны. Виктор Пантелеймонович Колганов, которому в это году в марте исполнилось 93 года.

- Жить тяжело мне стало, пора закапывать, - находит в себе силы шутить, встречая гостей, Виктор Пантелеймонович.

Единственному участнику Великой Отечественной войны Качугского района Виктору Пантелеймоновичу Колганову исполнилось 93 года

Единственному участнику Великой Отечественной войны Качугского района Виктору Пантелеймоновичу Колганову исполнилось 93 года

В военные годы участник отряда «Смерш» обезвреживал шпионов и разведчиков, переносил секретные документы, имел круглосуточный доступ в любые учреждения, охранял и сопровождал начальников военных округов, прошел школу снайперов и даже получил ранение. Сегодня жизнь ветерана - это теплая спальня с телевизором и телефоном на столе у изголовья в окружении родных. Со стены на самого Виктора Пантелеймоновича смотрит из прошлой жизни его портрет.

- Папа в молодости был невероятно хорош собой. Он часто и сейчас шутит, что маму нашу - телеграфистку, которую встретил в Хабаровске, - с трудом выбрал из 400 таких же красавиц, - рассказывает сын Александр.

Родом Виктор Пантелеймонович из Качугского района, из деревни Юшина. По меркам 1930-х годов, Колгановы жили крепко: четыре коня, свое хозяйство. По доносу семью раскулачили, отца в 1938 году репрессировали. Мама осталась одна, пятерых детей тянула.

- Дед так и не вернулся домой, умер где-то в Норильске - оттуда пришло извещение. Время было такое… Что интересно, в Юшиной тогда жили два основных клана: Колгановы и Юшины. Забрали из деревни только четверых Колгановых. Конвейер тогда работал. Но что меня удивляет, папа никогда не ругает советское прошлое. Наоборот, говорит, что он ни на кого не в обиде, достойно прожил - всем бы так.

В военные годы Виктор Пантелеймонович служил на Востоке в контрразведке, в отряде «Смерш», но уже в 1950-е прошлое его отца помешало Виктору устроиться в милицию - не прошел проверку Министерства госбезопасности. Вернувшись на родину - в Качуг, участник войны 17 лет отработал водителем большегрузов, вырастил троих детей. Сегодня окружен заботой и вниманием родных.

- Характер у папы крутой. Сам он ласки не видел и нас в строгости всех держал. Со стержнем человек, болячкам возрастным не поддается, - рассказывает Александр.

Когда-то в молодости на улице в Хабаровске цыганка нагадала Виктору Пантелеймоновичу долгую жизнь. Эту житейскую историю участник войны рассказал родным лишь на свое 80-летие. А сегодня ему уже 93.

Н. ФЕДОРОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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