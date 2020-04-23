Запустят ли автобусы на дачу в Иркутске: " Транспорт пойдет, если позволит эпидемиологическая ситуация"

Начинается сезон. И садоводы искренне переживают, запустят ли автобусы на дачу в Иркутске. Во время ответов на вопросы "Горячей линии" глава Иркутской области Игорь Кобзев дал разъяснения по этому поводу. Оговоримся сразу - многое зависит от эпидемиологической обстановки. Но не поехать на посадку картошки и овощей для многих немыслимо -это запасы на весь следующий год. Вдобавок за городом свежий воздух и разобщенность гарантированы. Многие из тех, у кого под рукой собственный транспорт, уже живут на природе.

Но многим, особенно пенсионерам, важно, запустят ли автобусы на дачу в Иркутске. Игорь Кобзев заметил, что при наличии садоводческой книжки, ездить в садоводства будет разрешено.

- По общественному транспорту будет несколько основных требований, которые необходимо соблюдать. Понимаем, что услугами автобусов пользуются в основном люди пожилого возраста, поэтому к таким перевозкам отнесемся с особым вниманием. Здесь необходимо и расширение автобусного парка, и соблюдение социальной дистанции между пассажирами, обязательная дезинфекция салона после каждого рейса и наличие средств дезинфекции внутри салона, - сказал врио главы региона.

Напомним, что социальная дистанция - полтора метра.А садиться лучше в шахматном порядке и ехать до своей дачи в масках и, желательно, перчатках.

О них Игорь Кобзев высказался отдельно. Он заметил, что необходимо разобраться с отсутствием этих средств защиты в аптеках. Многие частные компании отказываются приобретать их у ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база». С причинами еще предстоит разобраться.

Пр этом в муниципальных аптеках маски есть. Сейчас их в области достаточное количество. Более того, скоро ожидается еще партия средств индивидуальной защиты.

Поэтому перед поездками пенсионерам надо запастись масками - на поездки. В походах в магазины они также необходимы. А автобусы ев дачи в Иркутске запустят.