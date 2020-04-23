2020-04-23T17:03:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля обновлена: добавились еще два района

На карте распространения коронавируса в Иркутске 23 апреля появился Зиминский район и Братск, там новый случай
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля обновлена: добавился еще один район.Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля обновлена: добавился еще один район.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля красноречива - зараза уходит в глубинку. К вечеру, на обновленной карте появился Зиминский район, до которого инфекция не могла добраться три недели. Сегодня диагноз подтвердился у вернувшегося из Москвы, охваченной эпидемией, местного жителя. Он находится в областной инфекционной больнице.

Еще одной точкой на обновленной карте распространения коронавируса в Иркутской области 23 апреля снова стал Братск. Довольно долго северный город, в котором одним из первых в регионе обнаружили больного - туриста из Испании - обходился без новых случаев. И даже этот больной выздоровел. Однако и здесь диагноз поставлен приезжему из Москвы.

В областном центре 54 раза ставили диагноз и пополняли карту распространения коронавируса в Иркутской области. На 23 апреля к вечеру больных горожан снова стало больше на двух ( за счет помещенных в обсерватор -их было 12, одного отправили в Забайкалье, сейчас 13).

Безусловно радует, что сегодня двое жителей региона выздоровели и выписались из больницы.

Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля обновлена: зараза еще в двух районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля обновлена: зараза еще в двух районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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