Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля обновлена: добавились еще два района

Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля красноречива - зараза уходит в глубинку. К вечеру, на обновленной карте появился Зиминский район, до которого инфекция не могла добраться три недели. Сегодня диагноз подтвердился у вернувшегося из Москвы, охваченной эпидемией, местного жителя. Он находится в областной инфекционной больнице.

Еще одной точкой на обновленной карте распространения коронавируса в Иркутской области 23 апреля снова стал Братск. Довольно долго северный город, в котором одним из первых в регионе обнаружили больного - туриста из Испании - обходился без новых случаев. И даже этот больной выздоровел. Однако и здесь диагноз поставлен приезжему из Москвы.

В областном центре 54 раза ставили диагноз и пополняли карту распространения коронавируса в Иркутской области. На 23 апреля к вечеру больных горожан снова стало больше на двух ( за счет помещенных в обсерватор -их было 12, одного отправили в Забайкалье, сейчас 13).

Безусловно радует, что сегодня двое жителей региона выздоровели и выписались из больницы.

Карта распространения коронавируса в Иркутске на 23 апреля обновлена: зараза еще в двух районах.