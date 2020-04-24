Алабаю, спасенному в Иркутске от голодной смерти, ищут дом

Глядя на эту ухоженную и упитанную собаку, не подумаешь, что однажды с ней случилась большая беда и жизнь ее «висела на волоске». В августе 2019 года среднеазиатская овчарка упала в канализационный люк. Хочется верить, что случайно. Там она провела почти неделю. Несмотря на жалобный лай, помочь собаке желающих не было, пока однажды, кто-то не догадался позвонить в «К-9». К тому времени уже ни тявканья, ни даже скуления из-под земли не раздавалось. Даже спустившемуся к ней спасателю не вильнула хвостом в приветствие, только взглянула полными отчаяния глазами. Настолько она была истощена и, казалось, уже смирилась с неминуемой гибелью.

Такой Найда была когда ее нашли кинологи. Фото: Питомник "К-9"

С последним, конечно, не могли согласиться кинологи: подняли ее, повезли на осмотр в приют – худую, грязную, трусливую. Отмыли, откормили. Первое время Найда (такую кличку дали овчарке от слова найдена-прим.авт.) боялась даже кончик носа из будки показывать, сейчас стала снова ласковой и охочей до игр.

«Ей примерно 3-4 года», - рассказывает кинолог питомника К-9» Нурик Журабоев. - Игривая, немного недоверчивая, должно быть, ее кто-то обидел, так как сразу к новым людям она не подходит. Но это не беда, главное, что характер у нее добрый. Стоит угостить, погладить – и она полностью расположена к вам».

Найда любит активные игры на свежем воздухе, прогулки. Подойдет любому человеку и семье, так как к детям относится хорошо. Единственное условие, конечно, отдается в частный дом. Все-таки размером она не маленькая. Кстати, по словам кинолога, будет отличным охранником.

«Многие из людей боятся больших собак, это точно не тот случай», - отмечает Нурик. – «Призываю иркутян «приезжайте, присмотритесь» вдруг именно она станет вашим преданным другом».

Стоит отметить, что таких жаждущих служить своему хозяину в приюте «К-9» сейчас около 700. Если вы давно хотели взять себе любимца, но возможности нет, можно просто приезжать в питомник только для того, чтобы выгулять кого-то из псов, поиграть с ними, ведь они все хотят внимания и ласки. Стоит отметить, что большинство собак, особенно крупных пород проходят в питомнике курс дрессировки, поэтому боятся заводить себе нового друга не стоит.

«Есть крупные и маленькие собаки, гладкошерстные и пушистые, щенки, хотелось бы, чтобы они все стали домашними, а не приютскими», - вздыхает кинолог.

Кстати, сейчас, пока в регионе действует режим самоизоляции, если вы вдруг решите завести собаку или кошку сотрудники питомника могут привезти их прямо к вам домой – здесь подробности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727453" frameborder="0"></iframe> Спасение собаки, неделю просидевшей в канализационном люке в Иркутске..Видео: k9irk.

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