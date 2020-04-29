Таежный скандал: чиновников из сибирского городка обвинили в попытке спалить лес

Горячая история произошла на севере Иркутской области 28 апреля. Причем горячая – в прямом и переносном смысле. По соцсетям разлетелись скандальные видео, на которых глава Усть-Кута Александр Душин якобы поймал чиновников из Усть-Кутской районной администрации за поджиганием леса.

Итак, кадры, которые сейчас обсуждает вся страна, сняты в отдаленной территории Усть-Кутского района в верховьях реки Лена – в Верхнем подрайоне. На берегу стоит катер на воздушной подушке, принадлежащий администрации района. На лодке сидит, склонив опухшее лицо и прижав руку у груди, один из чиновников, и представительница пресс-службы районной администрации (к слову, известный PR-специалист из Иркутска), и почему-то она – с голыми ногами.

На берегу стоят еще двое специалистов из районной администрации. Еще двое неизвестных мужчин снимают видео на телефон, не скупясь на маты, а рядом с ними – глава города Александр Душин. У него там, в урочище Лупилово, в глухой тайге, расположено частное подсобное хозяйство.

- Молодой человек снимал с квадрокоптера, а вон тот - бегал и поджигал, - говорят мужские голоса за кадром, указывая на одного из чиновников. - Упал и об бревно. Он так бежал, что все лицо разбил.

Авторы видео устроили сотрудникам из районной администрации настоящий допрос. Те рассказали, что приехали в Верхний подрайон по заданию мэра района Тамары Климиной. Цель - посмотреть на термоточки (природные пожары, которые отображаются на онлайн-карте – ред.), снять их на квадрокоптер, а затем написать пресс-релиз по лесным пожарам. На вопрос, ходили ли коллеги в сторону тайги, один из них утвердительно кивнул. На лодке нашли три больших канистры с бензином.

- Да, у них тут якобы термоточки, - говорит на видео глава Усть-Кута Александр Душин. - Но все термоточки, которые здесь есть на сегодняшний день, они все зафиксированы, потому что здесь идет контролируемый отжиг.

Подробности о поездке своих сотрудников в тайгу «КП»- Иркутск рассказала мэр Усть-Кутского района Тамара Климина.

- У нас обнаружено в Верхнем подрайоне три термоточки, - говорит Тамар Климина. - Так как необходимо сделать все, чтобы остановить пожар, то я отправила своих специалистов на аэролодке. Они выехали в 9.30 утра, туда добираться часа четыре, а то и пять. У них был и спутниковый телефон, и видеорегистратор, и квадрокоптер, чтобы снимать тайгу . И, конечно, на лодке стоят канистры с бензином, но как по-другому? Это резерв топлива, так как она работает на бензине. Глава города Александр Душин постоянно отжигает площадь своих земельных участков, и каждый год первый пожар у нас начинается оттуда, то есть огонь уходит в лес. Александр Викторович был там, как я понимаю, и обвинил наших сотрудников, якобы они приехали поджигать. Но дело в том, что термоточку мы увидели еще позавчера, то есть 27 апреля! Поэтому и выехали туда 28 апреля. Из видео видно, что Душин говорит: «Лодка прибыла в 17 часов». Да, лодка прибыла туда в 17 часов 28 апреля. А термоточка была зафиксирована уже на трех гектарах в 12 часов 11 минут 28 апреля!

Увы, те сотрудники районной администрации, кто ездил накануне в тайгу, не отвечают на звонки или вовсе выключили мобильные телефоны. Подробности инцидента, почему разбито лицо у одного из чиновников, а сотрудница пресс-службы сидит в лодке с голыми ногами, также прокомментировала Тамара Климина.

- Его вроде бы избили, у него с ключицей что-то, поэтому он сидит так, согнувшись, или что-то с лицом, но пока мы не знаем, - говорит мэр Усть-Кутского района. - А Екатерину столкнули в воду. Она была в сапогах и брюках, ничего в запасе не было, они планировали в этот же день вернуться. Пришлось снять, чтобы просушить. В любом случае, сегодня туда выехали из полиции, следственного комитета и прокуратуры, то есть все, кто может разобраться.

Тем временем, следователи уже начали проверку по этой истории.

- 28 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что горит сухая трава вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района, - отметили в СУ СКР по Иркутской области. - Пожар был потушен, при этом на месте был замечено должностное лицо администрации Усть-Кутского муниципального образования. Проводится доследственная проверка по статье «покушение на превышение должностных полномочий». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

ОТ РЕДАКЦИИ

Возник вопрос, почему все-таки на изучение термоточки поехали высокопоставленные чиновники – в том числе сотрудник пресс-службы администрации района и первый заместитель мэра Усть-Кутского района. Как нам пояснила мэр Тамара Климина, такой патруль районной администрации действует, чтобы быстро отследить, где какие возгорания, а пресс-служба должна была по итогам поездки подготовить репортаж про лесные пожары.

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