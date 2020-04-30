Дистанционный режим работы: как это отражается на учителях

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие образовательные учреждения перешли на дистанционный режим обучения. В детских садах созданы дежурные группы. В школах находятся в основном специалисты, которые передают задания родителям тех учеников, у кого нет возможности заниматься в режиме онлайн. Кроме того, сейчас рекомендовано выставить оценки по ряду предметов досрочно.

В этой связи у педагогов возникает много вопросов и по расчету рабочего времени, и по зарплате. За разъяснением ситуации мы обратились к Валентине Федосеевой, председателю Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

- Валентина Геннадьевна, с какими сложностями столкнулось педагогическое сообщество в этот непростой для всех период?

- Первая неделя дистанционного обучения, с 6 апреля, была очень напряженной как для педагогов, так и для школьников вместе с их родителями. Конечно, есть разница между применением дистанционных технологий и электронного обучения в обычных условиях и полным переходом на удаленный режим. Но учителя достойно, ответственно и профессионально приняли вызов, приложили все усилия к тому, чтобы учебный процесс был продолжен, а образовательная программа выполнена.

Считаю, растерянности не было, пути опосредованного взаимодействия с обучающимися были найдены, подача учебного материала адаптирована. Безусловно, это увеличило рабочий день педагогов практически до 20 часов в сутки. Большое количество времени заняло обучение с использованием онлайн-ресурсов. Существующие видеоплатформы в большей степени оказались не готовы к такой нагрузке. Не во всех отдаленных муниципалитетах, в сельской местности есть интернет с хорошей скоростью. А там где есть, его стоимость в разы выше, чем в Иркутске.

Кроме того, наблюдаются проблемы с техническим обеспечением школьников. Понятно, что такую ситуацию никто не прогнозировал, и она высветила многое. Но это, считаю, вопрос не столько к учителям, сколько к органам управления и власти.

- Министерством образования Иркутской области рекомендовано завершить учебный год 25 мая, продолжив дистанционное обучение по базовым предметам. По другим дисциплинам предлагается выставить оценки заранее. Что будет с педагогами, которые ведут неосновные предметы, получат ли они зарплату в полном объеме?

- Действительно, министерство образования области на основе рекомендаций Министерства просвещения России предложило муниципальным общеобразовательным организациям принять решение о досрочном завершении учебного года 25 мая, а по отдельным учебным предметам 30 апреля. Решение за школами и муниципалитетами.

Досрочное завершение обучения не означает отсутствие занятости, работы у педагогов. Это время нельзя рассматривать как простой, а также как возможность направлять людей в очередные ежегодные оплачиваемые отпуска без соблюдения утвержденного графика, и тем более нельзя требовать от работника ухода в отпуск без сохранения заработной платы.

Завершение учебного года, в том числе по отдельным предметам, означает наступление каникулярного периода, который устанавливается для обучающихся раньше обычного срока. Образовательный процесс досрочно завершается по причине неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. И каникулярный период, и время отмены занятий по санитарно-эпидемиологическим основаниям являются рабочим временем. Режим работы определен федеральным нормативным правовым актом - приказом Минобрнауки России, которым работодатели обязаны руководствоваться.

К тому же, мероприятия по предупреждению распространения коронавируса не ограничили применение трудового законодательства. Поверьте, должностные обязанности педагогов не ограничиваются только учебными часами. Перечень широкий. Это и методическая работа, и повышение квалификации, и т.д. Учителя выполняют работу, исходя из объема установленной до каникул учебной нагрузки, с полной оплатой труда.

- С какими вопросами чаще всего обращаются педагоги в вашу организацию в настоящее время?

- Жалоб как таковых сейчас нет. Работники, также как и врачи, понимают сложность сложившихся условий и свою ответственность. Увеличилась интенсивность труда. Больше стало индивидуальной работы с детьми, с родителями. Вопросы охраны труда, здоровья в данном режиме, безусловно, очевидны.

Показатели, по которым оценивается эффективность работы и начисляются стимулирующие выплаты, не ориентированы на такой режим работы. Кроме того, учителя сами создают себе условия для дистанционной работы, оплачивая интернет, сотовую связь и т.д. Это дополнительные расходы, и далеко не маленькие.

Таким образом, если всем пришлось переформатировать свою работу, значит, и подход к стимулированию труда должен быть гибким. Педагоги выполняют свою работу, исходя из сложившихся условий, добросовестно и ответственно. Но не все зависит от них.

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