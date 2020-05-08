Песни Великой Победы: "Первым делом самолёты"

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем композиции…

Первым делом самолёты

Автор слов Алексей Фатьянов,

композитор Василий Соловьев-Седой

Мы - друзья, перелетные птицы.

Только быт наш одним нехорош:

На земле не успели жениться,

А на небе жены не найдешь.

Припев:

Потому, потому что мы - пилоты!

Небо - наш, небо - наш родимый дом!

Первым делом, первым делом - самолеты,

Ну а девушки, а девушки - потом.

Первым делом, первым делом - самолеты,

Ну а девушки, а девушки - потом.

Нежный образ в мечтах приголубишь,

Хочешь сердце навеки отдать.

Нынче встретишь, увидишь, полюбишь,

А назавтра опять улетать.

Припев.

Чтоб с тоскою в пути не встречаться,

Вспоминая про ласковый взгляд.

Мы решили, друзья, не влюбляться

Даже в самых красивых девчат.

Припев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Илмар ЛАПИНЬШ, главный дирижер Иркутской областной филармонии:

- Я считаю, что ни у одного народа нет таких красивых военных песен, какие были в советские времена. Каждая песня – это словно отдельный мир, в котором заключена целая гамма переживаний. Никогда не забуду, как в 2011 году я приехал в Иркутск, пришел в музыкальное училище и попросил, чтобы девочки исполнили военные песни. Я собирался принести им тексты, но они ответили: «Не нужно, мы знаем слова». И тогда я понял, что в Иркутске дети и молодежь так воспитаны – знать военные песни, и это дорогого стоит.

Фото: архив Иркутской областной филармонии

Трудно выбрать одну - самую любимую. Мне близки композиции «Священная война», «Ехал я из Берлина», «Солдаты идут», «Журавли». Каждый раз, когда слушаю, слезы наворачиваются. И легкие военные песни, такие, например, как «Первым делом самолеты», тоже прекрасны. Ведь они значат, что мы умеем на все посмотреть с позитивной стороны. То, что в тяжелое время рождаются композиции, в которых есть легкий юмор по отношению к себе, положительно свидетельствует о народе.

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Первым делом самолеты» написана в 1945 году поэтом Алексеем Фатьяновым и композитором Василием Соловьевым-Седым. Впервые она исполнена в киноленте Семена Тимошенко «Небесный тихоход» - в комедии о трех неунывающих летчиках-фронтовиках.

Эта песня прозвучала во время прогулки летчиков и до посещения госпиталя. Закадычные друзья твердо решили «не влюбляться даже в самых красивых девчат», пока не закончится война, но встретились с летчицами женской эскадрильи и журналисткой и… по очереди нарушили свою шуточную клятву. После выхода фильма на экраны и по сей день композиция «Первым делом самолеты» на слуху у всех, и напевают ее с удовольствием не только накануне 9 Мая, но и в повседневности.

Фото: архив компании

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые жители Прибайкалья!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Ровно 75 лет назад Советская армия разгромила фашистских захватчиков, поставив точку в самой кровопролитной и жестокой войне. Значение этого дня не меркнет с годами. Именно поэтому во все времена День Победы для каждой российской семьи остается поистине великим праздником, а благодарная память о героях, которые отдали свою жизнь во имя спасения Родины и которые, не жалея сил, трудились для поддержки фронта, и поныне жива в сердцах потомков.

Иркутск находился в глубоком тылу, но и у жителей Прибайкалья была своя «линия фронта». Десятки предприятий самоотверженно трудились, стараясь обеспечить армию всем необходимым. Именно поэтому планируется присвоить Иркутску почетное звание «Город трудовой доблести».

Свою лепту в дело Великой Победы вложил и Завод № 125 им. И. Сталина (ныне Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»). Более 3000 заводчан ушли на фронт добровольцами. Более 2 тысяч из них погибли, защищая западные и восточные рубежи страны. Пятерым - Марии Цукановой, Василию Жукову, Николаю Романенкову, Павлу Тихонову и Иннокентию Кузнецову - было присвоено звание Героя Советского Союза, троим - посмертно.

А коллектив предприятия, в который в 1941 году влился эвакуированный из Москвы завод имени Менжинского, продолжил ударную вахту. За 4 года войны заводчане отправили на фронт без малого 2200 боевых самолетов и 566 тысяч корпусов минометных снарядов. На средства, собранные жителями региона, работники завода в свое свободное время построили танковую колонну «Иркутский комсомолец».

За годы войны труд коллектива завода был 12 раз отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего, а в 1943 году – Красным знаменем Государственного комитета обороны. 146 заводчан были удостоены высших государственных наград.

От победного мая 1945-го нас отделяют десятилетия мирной жизни, но в сердцах миллионов людей жива благодарность героям, защитившим мир от фашизма. Их с каждым годом становится все меньше: из нескольких тысяч фронтовиков, которые после войны трудились на нашем предприятии, на сегодня в живых осталось только 8, тружеников тыла - 127. Наш долг - окружить их заботой и вниманием. И на Иркутском авиазаводе для этого делается все возможное.

В канун всенародного праздника, в эти непростые дни, требующие от каждого из нас ответственности за себя и окружающих, от души желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, созидательного труда и мирного неба над головой! Уверен, общими усилиями мы преодолеем все выпавшие на нашу долю испытания!

Фото: архив компании

Александр Вепрев, генеральный директор Иркутского авиазавода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут», заместитель генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут», депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель Иркутского регионального отделения Союза машиностроителей России.