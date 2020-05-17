Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 мая: врачам сделают перерасчет, когда пройдет призыв

Коронавирус в Иркутске, 17 мая. Число диагнозов коронавирус, поставленных в Иркутске, далеко перевалило за 500 (цифра уточняется). Накануне стало известно еще о четырех смертях. Но, как отмечают медики, напрямую они отношения к инфекции не имеют. Семь больных коронавирусом за последние дни умерли от осложнений основных заболеваний. Медики делают все возможное, чтобы спасать людей. И 131 человек уже выписан и находится дома. Тем более важным становится вопрос об оплате труда медиков.

Коронавирус в Иркутске, 17 мая: как заплатят врачам

Глава региона Игорь Кобзев обсуждал этот вопрос с руководителями медицинских учреждений региона по видеосвязи. Он сообщил, что медикам должен быть сделан перерасчет с учетом изменений в Постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484.

Согласно докладу министерства здравоохранения Иркутской области, на сегодняшний день стимулирующие выплаты получили 796 медицинских работников. В общей сложности на это было израсходовано более 20 млн рублей, из них 5 млн рублей - из регионального бюджета, - отметил глава региона

Вначале при начислении этих выплат предполагалось, что каждому медику посчитают, сколько он отработал с больными коронавирусом времени. Теперь это учитываться не будет.

В Иркутской области изначально было принято решение, что платить мы будем не по количеству часов, а за смену. Всем сотрудникам, которые контактировали с больными коронавирусом, были сделаны начисления за смену в двукратном размере, - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Конечно, у медиков много вопросов и разногласий по этому поводу. Поэтому заявлено, что спорные моменты специалисты минздрава региона будут решать в круглосуточном режиме, связываясь при необходимости с Москвой, с Минздравом России. ( подробности)

Коронавирус в Иркутске, 17 мая: о «Скорой помощи»

Медики "Скорой помощи" рассказали Игорю Кобзеву у своих проблемах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Сегодня встретился с персоналом скорой медицинской помощи Иркутска. Накануне они обратились с вопросами про выплаты за работу с коронавирусными больными. По докладу Минздрава Иркутской области, все выплаты медиками за апрель произведены. Однако осталось много вопросов по размерам выплат различным категориям персонала «Скорой помощи». Судя по сообщениям в СМИ, проблема начисления есть во многих регионах. Не исключаю, что это результат некорректного трактования нормативно-правового акта. Будем разбираться в каждом конкретном случае. Если будут факты неправильного или несвоевременного начисления надбавки, будем принимать оперативные меры. Плохо, что для выяснения своих прав персоналу приходится прибегать к помощи главы региона, СМИ, а не к непосредственному руководству. Увидел отсутствие взаимодействия между Минздравом, руководством станции скорой помощи и коллективом.», - написал Игорь Кобзев в Инстаграме после встречи с медиками.

В разговоре с главой региона врачи рассказали о всех проблемах, которые мешают им в работе. Это и состояние автомобилей, и нехватка гаражей, и отсутствие условий для отдыха во время смены. Отдельно отметили снижение размера стимулирующих надбавок.

«Конечно, все это не соответствует напряженному режиму работы. А ведь сегодня именно персонал «Скорой помощи» находится на передовой, зачастую первым сталкиваясь с инфекционными заболеваниями», - отметил глава региона.

Организация работы «Скорой» будет пересмотрена. Читайте эксклюзивный репортаж наших корреспондентов с места событий (подробности)

Коронавирус в Иркутске, 17 мая: всех призывников проверят

В этом году, во время весеннего призыва, в армию из Иркутской области пойдут служить 2911 новобранцев. У всех них проверят не только здоровье. Они пройдут обязательное тестирование на коронавирус, организованное военной медицинской службой. Для этого в их распоряжении появились технологии, позволяющие оценить, сталкивался ли молодой человек с новой инфекцией. На сборный пункт будущих солдат отправят в июне. Об этом сообщила и.о.зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 мая 2020 года.