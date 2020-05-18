2020-05-18T14:25:03+03:00
Коронавирус Covid-19

С 18 мая 2020 года в Иркутске разрешили занятия спортом: какие правила введены и будут ли штрафы

С 18 мая 2020 года в Иркутске разрешили занятия спортом только на свежем воздухе и это еще не все условия
Мария КНЯЗЕВА
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С 18 мая 2020 года в Иркутске разрешили занятия спортом: какие правила введены и будут ли штрафыС 18 мая 2020 года в Иркутске разрешили занятия спортом: какие правила введены и будут ли штрафыФото: Евгения ГУСЕВА
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Любители активного образа жизни, поклонники пробежек ликуют! С 18 мая 2020 года в Иркутске разрешили занятия спортом. Но, в условиях режима самоизоляции, который продлен до 31 мая, конечно, есть условия.

Первое – тренировки должны проходить только на свежем воздухе. Второе – совместно заниматься могут только два человека, соблюдая дистанцию, или члены семьи, проживающие вместе. Третье – нельзя использовать инвентарь общественного пользования. То есть нельзя подтягиваться, например, на турнике, установленном на детской площадке или пользоваться дворовыми тренажерами, а вот на открытых стадионах или спортивных площадках позаниматься можно.

С 18 мая 2020 года в Иркутске разрешили занятия спортом благодаря тому, что в регионе начался первый этап выхода из режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса.

В залы пока нельзя

Уже сейчас можно заниматься общефизической подготовкой. Каждый иркутянин может выйти на улицу, добраться до ближайшего стадиона под открытым небом, чтобы позаниматься спортом. Также можно проводить и специальную подготовку, если в таком формате она возможна. И штрафов за это не будет, если не собирать толпу единомышленников.

«Групповые занятия пока не разрешены», - рассказал пресс-службе Министерства спорта Иркутской области заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

С 18 мая 2020 года в Иркутске разрешили занятия спортом только на открытом воздухе. Фитнес-клубы и спортивные залы остаются закрытыми. В залах и других закрытых помещениях разрешат тренироваться только во время третьего этапа снятия ограничений. Его начнут вводить только при значительном улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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