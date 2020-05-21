«Легких уже нет, а человек думает, что все ОК»: записки врача «по ту сторону» коронавируса

Человек жив, здоров и весел. И думает, что у него все хорошо. А на самом деле легких у него уже нет, и часы жизни запустили обратный отсчет. Читинский пульмонолог Сергей Лукьянов в инстаграме забайкальского Минздрава делится видео и историями тех, кого врачам удалось оттащить от края бездны. И тех, кого не удалось — организм сдался, его сил преодолеть синдром «булыжной мостовой» ( попадая в легкие, вирус размножается, начинается воспаление, и они не могут выполнять свою функцию. На снимках компьютерной томографии этот процесс проявляется как «матовое стекло» – белесые полупрозрачные участки. Следующий этап поражения – та самая «мостовая», когда отчетливо видна белая "сетка" – ред.) не хватило. За пациентов «говорят» томограммы их легких. За медицину — сам врач-пульмонолог ковидного госпиталя ( в Чите это называют «моностационар») кандидат медицинских наук, преподаватель Читинской медакадемии Сергей Лукьянов.

Сергей Лукьянов, главный пульмонолог Забайкальского края. Фото: Минздрав Забайкальского края.

Часть 1. Человека сметает «цитокиновый шторм»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780265" frameborder="0"></iframe> Синдром булыжной мостовой: пульмонолог Сергей Лукьянов из Читы рассказывает о коронавирусе.

Основное осложнение при коронавирусе – воспаление легких. Пневмония COVID-19 - это очень страшная болезнь, которую все боятся. Коварство её, прежде всего, в бессимптомности: то есть пациент чувствует себя вполне хорошо, ведет обычный образ жизни и выглядит здоровым. Но как на самом деле?

«Видео из чистой зоны читинского моногоспиталя горбольницы 1. Компьютерная томограмма женщины и на ней мы видим эти черные участки. Это здоровое легкое, благодаря которому человек живет. Но уже в передних отделах мы видим пораженные участки, они белые - это легкое поражено вирусом. И такой участок легкого не может принимать участие в газообмене, человек задыхается. Мы глубже мы просматриваем легкие, и видим, как этот процесс нарастает, все больше и больше легочной ткани вовлечено в процесс. Все больше белых участков. Это так называемый синдром булыжной мостовой. Это двустороння пневмония. В задних отделах легкие поражены тотально. Человек с такими легкими не может жить, не может дышать».

Доктор рассказывает: из-за тотального поражения легких у пациента развивается состояние, когда уровень кислорода в крови падает. При этом страдают все органы, прежде всего головной мозг. В пораженных легких содержится гигантское количество воспалительных веществ (цитокинов), которые разносятся по организму с кровью, вызывая отказ внутренних органов, провоцируя образование тромбов. Это называется "цитокиновый шторм".

Спасти женщину с «лоскутным одеялом» вместо легких, несмотря на то, что она с первого дня была на ИВЛ, не удалось...

Часть вторая Болезнь «съедает» легкие за несколько дней

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780266" frameborder="0"></iframe> Вирусная пневмония очень коварна: пульмонолог Сергей Лукьянов из Читы рассказывает о коронавирусе.

Сразу скажем — этот пациент, несмотря на тяжелое состояние, жив. Врачи ведут борьбу за его здоровье. Организм должен справиться.

«Мужчина 60 лет. Его кладут в стационар с кашлем и высокой температурой. Вроде ничего страшного? Но эта инфекция опасна именно тем, что клинические проявления у пациентов запаздывают. И только на компьютерной томограмме мы видим небольшие «нежные» участки белого. Это типичная картина коронавирусной пневмонии. Раньше врачи во всем мире никогда подобных пневмоний не видели».

Доктора сразу же начинают борьбу за жизнь пациента, который, кстати, считает, что пока все в порядке. Проходит пять дней.

«Болезнь очень злая. Еле видимые участки "расползлись" до больших размеров и легкие тотально поражены. И такую пневмонию, к сожалению, не вылечить обычными препаратами, такими как антибиотики. Большинству пациентов нужны дополнительный кислород, сложная многокомпонентная терапия из противовирусных препаратов, из сложных антибактериальных лекарств, антикоагулянтных (разжижающих кровь - авт). Ну и, конечно, самостоятельно дышать больному сложно, требуется ИВЛ»

На видео -легкие пациента. Слева - белые очаги, поразившие легкие. На снимке справа – его же легкие ещё пять дней назад, где просматривались лишь небольшие поражения.

Часть третья: «Мы прошли по краю», но организм выдержал

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780268" frameborder="0"></iframe> Легкие очистились: пульмонолог Сергей Лукьянов из Читы рассказывает о коронавирусе.

Когда этот 40-летний пациент попал в больницу, он чувствовал слабость. Собственно, все. А в это время жить ему оставались считанные часы...

«Чем коварна эта пневмония? Повторюсь. Человек до последнего момента чувствует себя хорошо. У него двустороннее безобразное поражение легких (компьютерная томограмма показала - более 60% объема), они практически не могут дышать. Но сам человек не ощущает одышки, думает, что все хорошо. Еще немного — и его накроет эта пневмония, как снежный ком, наступит катастрофическое ухудшение».

Мужчину немедленно подключили к ИВЛ.

«Дыхательной поверхности у его легких к тому времени практически не было. Они тотально поражено. Но здесь по счастью благоприятный исход. Мы буквально прошли по краю с этим больным. Сорокалетнему мужчине удалось сохранить жизнь и выписаться из больницы практически без последствий. Помогли искусственная вентиляция легких, массированная лекарственная терапия. Через 12 дней его легкие очистились, от болезни не осталось и следа».

Помог, конечно, и здоровый, сильный организм...

PS Мы надеялись, что беда нас минует. Но этого не произошло. Беда всегда приходит нежданно и оттуда, где, казалось бы, её не может быть. Мы думали, что Сибирь далеко, у нас особенный климат и так далее. Но миграцию людей не остановить и нельзя запретить возвращаться на Родину, домой, где их ждут родные. И нельзя также обвинять их в том, что они оказались больны, они точно этого не хотели ни для себя, ни для кого другого….