Футбол в Иркутске: воспитываем будущих Ещенко и Зобнина

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что футбол - самый популярный вид спорта в мире. Трансляции матчей всегда набирают миллионы просмотров, а сами игроки становятся настоящими знаменитостями. Достаточно вспомнить того же Артема Дзюбу, которого в нашей стране знает каждый. Хотите, чтобы ваш ребенок тоже стал звездой? На самом деле нет ничего невозможного. В Иркутске довольно много секций, в которые берут даже совсем маленьких детей. Футбол в Иркутске - самый доступный вид спорта!

Научат правильно бегать

- Футбол дает детям большие возможности в плане общефизической подготовки и заодно приучает к здоровому образу жизни, - считает вратарь ФК «Зенит» и тренер футбольной школы «Иркутск» Илья Кунгуров. - Если вы хотите записать ребенка в секцию, то лучше это сделать как можно раньше.

Во многих спортивных школах есть специальные подготовительные группы, в которых занимаются ребята от 5 до 9 лет. В этом возрасте они еще фактически не играют в футбол, а только постигают азы: выполняют упражнения на координацию, ловкость и выносливость, а также изучают правила игры. И только после этого малыши наконец-то смогут перейти к тренировкам с мячом.

- На первых порах ребят даже приходится учить правильно бегать, потому что не все дети приходят в секцию с этим навыком, - добавляет Илья Кунгуров. - Поэтому лучше, чтобы ребенок сначала получил начальные навыки. Когда он перейдет в основную секцию, где будут совсем другие нагрузки и требования, то будет к этому полностью готов.

Футбол в Иркутске: воспитываем будущих Ещенко и ЗобнинаФото: Анна ПОПОВА

Минимум затрат

Покупка экипировки не влетит вам в копеечку. Достаточно иметь комплект из шорт и футболки - и тогда можно свободно посещать занятия. Кстати, для новичков наставники советуют покупать не специальные бутсы, а обычные кроссовки. Форму в секциях выдают бесплатно. В первую очередь такого подарка удостаиваются те, кто приходит на тренировки с блеском в глазах и действительно хочет заниматься - тренеры таких ребят замечают сразу.

Так что если ваш малыш мечтает стать игроком сборной России и забивать голы в ворота Португалии и Бразилии, дайте ему шанс. Если он будет стараться, то вполне сможет поспорить с известными игроками за место в «Спартаке» или «Динамо». В Иркутской области немало футболистов, которые смогли сделать карьеру в топовых клубах и вполне могут стать примерами для подражания! Так что футбол в Иркутске - это не только полезно, но и вполне перспективно.

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Звезды из Приангарья

Сибирский Марадона

Футбол в Иркутске: воспитываем будущих Ещенко и ЗобнинаФото: Андрей СИНЬКОВ

В московском «Спартаке» 36-летний иркутянин Андрей Ещенко выступает на позиции крайнего защитника. Начинал карьеру в местной «Звезде», однако спустя год его заметили скауты подмосковных «Химок». В их составе он стал финалистом кубка России в 2005 году. Затем завоевал Кубок и Суперкубок Украины в составе киевского «Динамо» в 2006 году, трижды выходил в финал Кубка России в составе «Анжи» в 2013 году и «Кубани» 2015-м. В 2017-м Андрей стал чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе московского «Спартака».

В 2012 - 2013 годах Андрей Ещенко выступал в составе сборной России на матчах отборочного турнира перед чемпионатом мира по футболу - 2014. Особенно успешным для Андрея был матч против Португалии, в котором он смог нейтрализовать самого Криштиану Роналду, не дав звездному форварду забить ни одного гола.

Футбольный джентльмен

Футбол в Иркутске: воспитываем будущих Ещенко и Зобнина. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

За местные клубы 26-летний полузащитник из Иркутска Роман Зобнин никогда не выступал, но занимался в секции. Когда ему было 10 лет, талантливого мальчишку пригласили в академию Коноплева в Тольятти, где он и начал свою карьеру в 2011 году, выступая за одноименный клуб из ПФЛ. Спустя два года Роман подписал контракт с московским «Динамо», в котором выступал три сезона. Когда эта команда заняла последнее место в Премьер-лиге и вылетела в ФНЛ, перешел в столичный «Спартак». С этим клубом Зобнин стал чемпионом России и обладателем Суперкубка в 2017 году.

Первым же крупным международным турниром для него стал чемпионат мира 2018 года. Роман попал в основной состав и выходил на всех матчах: от первой победной встречи с Саудовской Аравией до поражения с Хорватией в 1/4 финала.

Интересно, что в 2018 году сибиряк стал «Джентльменом года». Это приз имени советского футболиста Федора Черенкова, присуждаемый каждый год газетой «Комсомольская правда» отечественным игрокам.

В списке лучших

Футбол в Иркутске: воспитываем будущих Ещенко и Зобнина. Фото: Константин РЫБИН, официальный сайт Российского футбольного союза

Уроженец поселка Мамакан Бодайбинского района, 33-летний Федор Кудряшов, выступает на позиции левого защитника. Он начал карьеру в братском «Сибиряке» в 2003 году и провел в его составе один сезон. В 2004-м попал в сборную Сибири. На турнире в Красноярске его заметил директор московского «Спартака» и пригласил в команду. В основной состав красно-белых Федор попал в 2006 году. Хоть его контракт со «Спартаком» и длился 6 сезонов, из-за частых травм футболист пропускал достаточно много матчей. Для того чтобы восстановиться и получить игровую практику, Кудряшова отдавали в аренду в «Химки», «Томь» и «Краснодар».

С 2012 по 2018 год он успел сменить три клуба, отыграв три сезона в «Тереке», один в «Ростове» и полтора в «Рубине». В январе 2019 года подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». В конце сезона Федор покинул эту команду и перешел в «Сочи». Однако и здесь не доиграл до конца. Через год Кудряшов перешел в турецкий «Антальянспор», где и играет до сих пор.

В состав сборной России Федора Кудряшова впервые включили в 2016 году. А уже через два года он вошел в основной состав национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Федор принял участие в 4 из 5 встреч.

КУДА ЗВОНИТЬ

Записать ребенка в секцию можно здесь:

Футбольная школа «Иркутск»

ул. Авиастроителей, 4а

8-950-050-13-90

СШ «Юный динамовец»

ул. Баррикад, 42

8 (3952) 24-30-81

СШ «Байкал»

ул. Боткина, 1

8 (3952) 60-47-85

СШ «Юниор»

ул. Байкальская, 267и

8-924-607-73-77

СК «Авиатор»

ул. Ширямова, 6а

8 (3952) 70-74-86

ДЮСШ № 7

ул. Володарского, 4а

8 (3952) 20-05-77