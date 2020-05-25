Парусный спорт в Иркутске: как научиться управлять яхтой, адреса школ, советы тренера

Проезжая по плотине ГЭС, каждый иркутянин видел разноцветные паруса, развивающиеся над водохранилищем. Наверное, многие из вас мечтали в этот момент оказаться там, на яхте. Если думаете, что это удел богатых и знаменитых, то ошибаетесь! Парусный спорт доступен каждому - занятия даже дешевле, чем тренировки по горным лыжам!

Парусный спорт в Иркутске: метеорология, физика, геометрия

Парусный спорт - это больше, чем просто физические нагрузки. Одни сравнивают гонки под парусом с геометрией, другие с физикой в действии, третьи с игрой в шахматы - настолько нужно быть интеллектуально подкованным, чтобы победить.

- Для того чтобы заниматься и побеждать в регатах, нужно знать устройство яхты, уметь ею управлять, владеть тактикой гонок, разбираться в правилах соревнований и даже изучить азы метеорологии, - рассказывает председатель Федерации парусного спорта Иркутской области Александр Московских.

Чтобы принять верное решение, спортсмену нужно сложить воедино много факторов: местонахождение яхты, ее курс по отношению к соперникам, направление ветра, перспективу изменения погодных условий. Яхтинг здорово учит выдержке и терпению, умению работать в команде, отлично развивает мышление и интуицию.

Ко всему прочему «хождение по морям» - это свежий воздух и шум прибоя, словом, положительные эмоции, а ветер, солнце и вода отлично укрепляют иммунитет.

Парусный спорт в Иркутске такой разнообразныйФото: Евгения ГУСЕВА

Парусный спорт в Иркутске: не только летом

- Парусный спорт достаточно демократичен, - продолжает Александр Московских. - В Иркутске работают как детские школы, в которые берем ребятишек с 9 лет, так и яхт-клубы для взрослых - здесь нет никаких ограничений по возрасту.

Итак, в детских школах занятия проходят по-разному. Но в большинстве своем схема такова: мальчишки и девчонки тренируются в акватории Иркутского водохранилища весной и летом, а зимой изучают теорию, делают упражнения по общефизической подготовке, посещают бассейн, чтобы уверенно себя чувствовать на воде.

Кстати, в любом случае тренеры не пускают подопечных «в плавание» без спасательных жилетов, следят за безопасностью и учат этому воспитанников - вязать морские узлы, готовить паруса.

Копим деньги?

- Многие по ошибке думают, что парусный спорт - дорогое удовольствие, но покупать свою яхту совершенно не обязательно, - говорит Александр Московских. - Мы делаем все, чтобы этот спорт стал доступным и массовым. Что касается детей, то все школы обеспечены необходимыми лодками, такими как «Оптимист», «Кадет», «Луч». Для взрослых также есть необходимый флот - яхты «Лазер-Пико» и олимпийских классов Финн, 470, 49er.

Кстати, спортсмены после завершения обучения могут попасть в команду и принять участие в соревнованиях и парусных походах на крейсерских яхтах. В Иркутске и на Байкале ежегодно проходит около двух десятков гонок, клубных соревнований и регат.

После обучения выдается и удостоверение от Федерации парусного спорта, которое позволит брать напрокат лодку под парусом в любом яхт-клубе мира. Такое свидетельство можно получить с 18 лет.

КОНКРЕТНО

Парусный спорт в Иркутске: основные направления

- Яхтинг, сэйлинг - все это английские термины, подразумевающие под собой управление яхтой. Сегодня парусные соревнования являются неотъемлемой частью Олимпийских игр.

- Виндсерфинг - серфинг и парусный спорт в одновременно. Только вместо яхты - легкая доска небольшого размера.

- Кайтинг, кайтсерфинг, кайтбординг, скайтинг - снова доска, но вместо паруса - воздушный змей. Также на нем можно кататься по льду на горных лыжах или сноуборде.

- Буерный спорт - зимний вид. Гонки на парусных лодках - буерах, которые скользят по льду на коньках.

Парусный спорт в Иркутске популярен и зимойФото: "КП" Архив

КСТАТИ

Если окунуться в историю, стимулом развития и совершенствования парусных судов всегда было стремление прийти первым. Так, ярким примером стали «Чайные клиперы» в Англии. Самые быстроходные парусные корабли были изобретены в XIX веке. Они превосходили по скорости тяжеловесные крейсеры и торговые суда того времени в 2 - 3 раза. Ну а «чайные» они были потому, что доставляли чай из Китая. Азарт был столь высок, что рейсы превращались в гонки.

ВАЖНО

Парусный спорт в Иркутске: что понадобится

Лодки и жилеты в школах и клубах имеются. Нужна будет только спортивная форма. Летом - шорты и футболка. А если решите заниматься всерьез и надолго, вам самим захочется купить специальный гидрокостюм. Он легче, чем у аквалангистов, но в нем также не холодно, и не мокро. Стоимость подобного снаряжения от 8 до 15 тысяч рублей.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Где заниматься

Детям с 9 лет

Детская парусная школа «Исток»

Весной - теория, летом занятия проводятся в течение трех недель каждый день с 8.30 до 19.00 в формате спортивного лагеря, 2 сезона (июнь, июль).

Адрес: пос. Новая Разводная, ул. Дальняя, 2/2

Телефон: 89025783850

Школа юных капитанов «Паруса Байкала»

Весной - теория, летом - теория и практика для начинающих три раза в неделю, для продолжающих - 5 раз в неделю.

Адрес: п. Новая Разводная, ул. Дальняя, 2/2

Телефоны: 8 (3952) 629-000; 89025139000

Детско-юношеский парусный клуб «Оптимист»

Зимой - теория, ОФП и бассейн, летом - практика на воде. Занятия проводятся два раза в неделю по четыре часа.

Адрес: Яхт-клуб «Иркут», г. Иркутск, ул. Ржанова, 111

Телефон: 8 (3952) 35-00-74

Взрослым и студентам

Яхт-клуб «Исток»

Адрес: п. Новая Разводная, ул. Дальняя, 2/2

Телефон: 89025783850

Иркутская региональная общественная организация

«Байкальский спортивный парусный союз»

Адрес: ул. Молодежная, 23

Телефоны: 8 (3952) 67-57-40, 89021751002

Байкальская парусная школа

Адрес: Яхт-клуб «Иркут», г. Иркутск, ул. Ржанова, 111

Телефон: 8 (3952) 951-159, 89148951159 - мессенджеры