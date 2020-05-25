Парусный спорт в Иркутске: как научиться управлять яхтой, адреса школ, советы тренера
Проезжая по плотине ГЭС, каждый иркутянин видел разноцветные паруса, развивающиеся над водохранилищем. Наверное, многие из вас мечтали в этот момент оказаться там, на яхте. Если думаете, что это удел богатых и знаменитых, то ошибаетесь! Парусный спорт доступен каждому - занятия даже дешевле, чем тренировки по горным лыжам!
Парусный спорт в Иркутске: метеорология, физика, геометрия
Парусный спорт - это больше, чем просто физические нагрузки. Одни сравнивают гонки под парусом с геометрией, другие с физикой в действии, третьи с игрой в шахматы - настолько нужно быть интеллектуально подкованным, чтобы победить.
- Для того чтобы заниматься и побеждать в регатах, нужно знать устройство яхты, уметь ею управлять, владеть тактикой гонок, разбираться в правилах соревнований и даже изучить азы метеорологии, - рассказывает председатель Федерации парусного спорта Иркутской области Александр Московских.
Чтобы принять верное решение, спортсмену нужно сложить воедино много факторов: местонахождение яхты, ее курс по отношению к соперникам, направление ветра, перспективу изменения погодных условий. Яхтинг здорово учит выдержке и терпению, умению работать в команде, отлично развивает мышление и интуицию.
Ко всему прочему «хождение по морям» - это свежий воздух и шум прибоя, словом, положительные эмоции, а ветер, солнце и вода отлично укрепляют иммунитет.
Парусный спорт в Иркутске такой разнообразныйФото: Евгения ГУСЕВА
Парусный спорт в Иркутске: не только летом
- Парусный спорт достаточно демократичен, - продолжает Александр Московских. - В Иркутске работают как детские школы, в которые берем ребятишек с 9 лет, так и яхт-клубы для взрослых - здесь нет никаких ограничений по возрасту.
Итак, в детских школах занятия проходят по-разному. Но в большинстве своем схема такова: мальчишки и девчонки тренируются в акватории Иркутского водохранилища весной и летом, а зимой изучают теорию, делают упражнения по общефизической подготовке, посещают бассейн, чтобы уверенно себя чувствовать на воде.
Кстати, в любом случае тренеры не пускают подопечных «в плавание» без спасательных жилетов, следят за безопасностью и учат этому воспитанников - вязать морские узлы, готовить паруса.
Копим деньги?
- Многие по ошибке думают, что парусный спорт - дорогое удовольствие, но покупать свою яхту совершенно не обязательно, - говорит Александр Московских. - Мы делаем все, чтобы этот спорт стал доступным и массовым. Что касается детей, то все школы обеспечены необходимыми лодками, такими как «Оптимист», «Кадет», «Луч». Для взрослых также есть необходимый флот - яхты «Лазер-Пико» и олимпийских классов Финн, 470, 49er.
Кстати, спортсмены после завершения обучения могут попасть в команду и принять участие в соревнованиях и парусных походах на крейсерских яхтах. В Иркутске и на Байкале ежегодно проходит около двух десятков гонок, клубных соревнований и регат.
После обучения выдается и удостоверение от Федерации парусного спорта, которое позволит брать напрокат лодку под парусом в любом яхт-клубе мира. Такое свидетельство можно получить с 18 лет.
КОНКРЕТНО
Парусный спорт в Иркутске: основные направления
- Яхтинг, сэйлинг - все это английские термины, подразумевающие под собой управление яхтой. Сегодня парусные соревнования являются неотъемлемой частью Олимпийских игр.
- Виндсерфинг - серфинг и парусный спорт в одновременно. Только вместо яхты - легкая доска небольшого размера.
- Кайтинг, кайтсерфинг, кайтбординг, скайтинг - снова доска, но вместо паруса - воздушный змей. Также на нем можно кататься по льду на горных лыжах или сноуборде.
- Буерный спорт - зимний вид. Гонки на парусных лодках - буерах, которые скользят по льду на коньках.
Парусный спорт в Иркутске популярен и зимойФото: "КП" Архив
КСТАТИ
Если окунуться в историю, стимулом развития и совершенствования парусных судов всегда было стремление прийти первым. Так, ярким примером стали «Чайные клиперы» в Англии. Самые быстроходные парусные корабли были изобретены в XIX веке. Они превосходили по скорости тяжеловесные крейсеры и торговые суда того времени в 2 - 3 раза. Ну а «чайные» они были потому, что доставляли чай из Китая. Азарт был столь высок, что рейсы превращались в гонки.
ВАЖНО
Парусный спорт в Иркутске: что понадобится
Лодки и жилеты в школах и клубах имеются. Нужна будет только спортивная форма. Летом - шорты и футболка. А если решите заниматься всерьез и надолго, вам самим захочется купить специальный гидрокостюм. Он легче, чем у аквалангистов, но в нем также не холодно, и не мокро. Стоимость подобного снаряжения от 8 до 15 тысяч рублей.
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Где заниматься
Детям с 9 лет
Детская парусная школа «Исток»
Весной - теория, летом занятия проводятся в течение трех недель каждый день с 8.30 до 19.00 в формате спортивного лагеря, 2 сезона (июнь, июль).
Адрес: пос. Новая Разводная, ул. Дальняя, 2/2
Телефон: 89025783850
Школа юных капитанов «Паруса Байкала»
Весной - теория, летом - теория и практика для начинающих три раза в неделю, для продолжающих - 5 раз в неделю.
Адрес: п. Новая Разводная, ул. Дальняя, 2/2
Телефоны: 8 (3952) 629-000; 89025139000
Детско-юношеский парусный клуб «Оптимист»
Зимой - теория, ОФП и бассейн, летом - практика на воде. Занятия проводятся два раза в неделю по четыре часа.
Адрес: Яхт-клуб «Иркут», г. Иркутск, ул. Ржанова, 111
Телефон: 8 (3952) 35-00-74
Взрослым и студентам
Яхт-клуб «Исток»
Адрес: п. Новая Разводная, ул. Дальняя, 2/2
Телефон: 89025783850
Иркутская региональная общественная организация
«Байкальский спортивный парусный союз»
Адрес: ул. Молодежная, 23
Телефоны: 8 (3952) 67-57-40, 89021751002
Байкальская парусная школа
Адрес: Яхт-клуб «Иркут», г. Иркутск, ул. Ржанова, 111
Телефон: 8 (3952) 951-159, 89148951159 - мессенджеры
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