Сибиряк устроил пикник на мемориале Великой Победы в Улан-Удэ

В группе "Аноним 03" в "ВКонтакте" появилась фотография из Улан-Удэ, возмутившая местных жителей. На снимке - мужчина, рассевшийся на мемориале Великой Победы. Прямо возле Вечного огня он разложил свертки, очевидно, собираясь перекусить.

- Еле согнали с Вечного огня, - так подписали фотографию авторы. Не смогли просто пройти мимо, глядя на это зрелище.

В соцсетях поднялась буря негодования. Местные жители обратились в полицию, чтобы этого мужчину нашли.

- Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть, в данный момент проводится проверка, - рассказали "КП"-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. - Полицейские разыскивают этого человека.

Какое сибиряку грозит наказание за пикник на мемориале - пока неизвестно, сначала правоохранителям необходимо разобраться в ситуации.

Увы, это не единственный подобный случай. Напомним, 9 мая, в День Победы, пьяный житель Бурятии ограбил 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Он пришел к нему, чтобы занять денег, но получил отказ. И тогда украл со стола памятную юбилейную медаль, врученную ветерану утром.

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