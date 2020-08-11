Землетрясение в 53 километрах от Тулуна жители Иркутской области не ощутили

Желтым кружочком отмечен эпицентр землетрясения. Фото: Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.

Новость о том, что в разгар рабочего дня, 11 августа в Иркутской области произошло землетрясение, облетела федеральные СМИ. Все дело в том, что на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы Российский академии наук, опубликовали карту, на которой было показано, что якобы, в 53 километрах от Тулуна сила толчков составляла 4,9 балла. При этом никто из жителей Тулуна и других районов ничего не почувствовали. Вскоре выяснилось, что до Тулуна, как в прочем и других районов Приангарья землетрясение вообще не дошло.

- На самом деле эпицентр находился в Тыве, - объяснили «КП»- «Иркутск» в Байкальском филиале единой геофизической службы РАН. – В Тулуне толчки не чувствовались. Их вообще не ощутили ни в Иркутской области, ни в Бурятии.

Напомним, ощутимое землетрясение произошло 6 июля этого года в Иркутске. Тогда горожане почувствовали толчки в 4 балла. Тогда эпицентр находился на юге Байкала, недалеко от бурятского села Выдрино, где толчки составили 6 баллов.