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«Теперь научусь играть на скрипке»: сибирячке, которая бьет тату одной рукой, установили бионический протез

19-летняя Алиса Поступинская из Иркутска, родившаяся без левого предплечья, осваивает искусственное
Любовь АрбатскаяЛюбовь АрбатскаяЛюбовьАрбатская
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Помочь девушке распорядился глава Следственного комитета России.

Помочь девушке распорядился глава Следственного комитета России.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Писать левой рукой, набирать номер в телефоне, да и просто пошевелить пальцами для 19-летней Алисы Поступинской из Иркутска - ощущение необычное. Сибирячка родилась без одной кисти, но это не мешает ей жить активно. Она привыкла абсолютно все делать правой рукой, хоть мотоцикл вести, хоть татуировки набивать! Обеспечивает себя сама с 16 лет, набивая тату в салоне, путешествует, танцует, занимается спортом, учит иностранные языки, играет на гитаре… А теперь, когда ей установили бионический протез, возможностей стало еще больше.

- Протез мне необходим, потому что вся нагрузка ложится на правую руку, и из-за этого начинается искривление позвоночника, - рассказывала «КП»-Иркутск Алиса прошлой осенью.

Тогда девушка поставила себе цель самостоятельно накопить на нужную конструкцию. Но, узнав ее историю из федеральных СМИ, не остался равнодушным и распорядился помочь ей глава СК РФ Александр Бастрыкин.

- Следственный комитет Российской Федерации стоит на защите законных прав и интересов граждан, в том числе социально незащищенных, - пояснили в ведомстве.

Подключилось региональное СУ СКР, минздрав области... Нужные для получения протеза документы и медицинские справки собрали буквально в три дня. Иркутский Фонд соцстрахования обеспечил для девушки бионический протез стоимостью 3,9 миллиона рублей за счет государства, а установили его сотрудники иркутского филиала Московского протезно-ортопедического предприятие Минтруда России.

И вот 23 июля Алиса примерила новую руку. Теперь она учится управлять ею силой мысли, а это очень непросто. Попробуй-ка сгибать и разгибать пальцы, держать предметы кистью, которой никогда не было!

- У меня в детстве уже был протез, но не такой красивый и функциональный, этот я ношу с удовольствием, - рассказывает иркутянка. - Правда, с непривычки сложновато, рука устает, приходится пару дней ходить с ним - один день отдыхать. Зато, когда освоюсь, мечтаю даже научиться играть на скрипке! А вот тату продолжу бить одной правой - мне так удобнее.

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