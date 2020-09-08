«Молчал о диагнозе 15 лет, а затем изменил и бросил»: иркутянку заразил ВИЧ бывший муж Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Головные боли, одышка, усталость, проблемы с кожей и памятью - в 2016 году иркутянка Дина (имя изменено - Ред.) списывала недомогание на сильный стресс. Незадолго до этого ей изменил супруг, с которым они прожили душа в душу 15 лет и воспитывали дочь. Думала, после развода время вылечит, восстановится и душа, и тело…

Но тревожные симптомы не проходили. Дина буквально угасала на глазах. Сил все меньше, она уже не могла ходить на любимую работу и даже не предполагала, что делать, от чего лечиться?

- Я боялась, что это рак, - откровенничает сибирячка. - Но знакомые посоветовали сдать тест на ВИЧ. «Какой вирус, откуда?! С мужиками не гуляла, наркотики не пробовала», - отмахнулась я. Но, на всякий случай, чтобы успокоить себя, анализы сдала.

Результат - положительный! Причем показатели уже упали до начальной стадии СПИДа. Вирус быстро «съедал» ранее здоровую, полную энергии женщину… А тут и ее 16-летнюю дочка сдала тест, и он тоже оказался положительный.

- Откуда ВИЧ у подростка? У нее в жизни точно не было сексуальных связей, и уж тем более, наркотиков, - удивляется Дина. - Вариант один - заразилась в семье. Решила, проверю-ка я бывшего мужа…

Тут-то и всплыл неприятный «сюрприз». Ее супруг, оказывается, стоял на учете в СПИД-центре с 2000 года. А поженились они позже, в 2001-м. Но о диагнозе мужчина умолчал.

- А выглядел нормальным, обычным человеком, - тяжело вздыхает иркутянка. - Не знаю, почему он скрывал это. Увы, его об этом уже не спросишь. Он умер в прошлом году от осложнений из-за ВИЧ.

Почему у женщины так поздно проявилась болезнь? Ведь она сдавала анализы дважды - перед родами и после - и они были отрицательными.

- Видимо, беременность совпала с так называемым «окном», когда зараза уже есть в крови, но антител слишком мало, чтобы обнаружить, - говорит Дина. - Дочку я кормила грудью до полутора лет, передавая вирус…

В довершение бед Дина потеряла работу. Доверительно поделилась с коллегами о проблемах, рассказала о своем диагнозе, и… они сделали все, чтобы она уволилась. Ну и что, что вирус не передается в быту? Слишком уж много мифов об инфекции существует, из-за этого зараженных начинают избегать...

Но жизнь для нее не закончилась, вовсе нет. Лекарства, назначенные врачами, стали помогать. Принимать их Дине придется всегда, но именно эта, говоря медицинским языком, антиретровирусная терапия и помогает ей жить дальше. Она постепенно восстановилась. Вернулись силы и вдохновение, на щеках загорелся румянец, она снова нашла работу.

Несмотря на ВИЧ-положительный статус, риск передачи вируса от нее - минимальный.

- В прошлом году я снова обрела любовь и вышла замуж, - говорит сибирячка. - Диагноз от супруга, конечно, не скрывала. Он здоров, и я тоже смело называю себя здоровой, главное - не забывать про лекарства. Вместе с мужем мы строим дом и планируем будущее. А моя дочь уже взрослая - она тоже принимает терапию и воспринимает болезнь даже легче, чем я.

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