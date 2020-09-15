Я все сделаю, только не убивай»: иркутянину, который задушил попутчицу на Александровском тракте, грозит пожизненный срок. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Первое судебное заседание прошло по резонансному делу об убийстве 25-летней иркутянки, которую изнасиловал и убил случайный попутчик. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории. 23 мая женщина на попутках отправилась по Александровскому тракту в село Еловка, но до места назначения так и не добралась. Искали ее всем городом.

Оказалось, в деревне Урик женщину предложил подвезти 44-летний водитель грузовика. Она согласилась. Проехав несколько километров в сторону Еловки, он свернул с трассы, заехал в лес, где жестоко изнасиловал попутчицу. Испугавшись, что та расскажет обо всем полиции, мужчина связал ее веревкой и загрузил в кузов грузовика.

- Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай», - рассказывал изверг после задержания. - Я же выехал на трассу и поехал в сторону города. По дороге принял решение убить ее.

По его словам он задушил женщину, забрал ее украшения, а затем, чтобы скрыть следы, закопал ее тело и сумку. Потом спокойно поехал на своем грузовичке в город. Полицейские вычислили подходящую по описанию машину среди 933 похожих, зарегистрированных в Иркутской области. Также помог заправщик АЗС, который видел, как незадолго до исчезновения, женщина садилась именно в грузовик. Водителя задержали 26 мая.

- Как все происходило задержанный показал прямо на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – При обыске в его доме нашли чуть более 20 кг наркотиков. Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование", "Кража", "Убийство, сопряженное с изнасилованием" и «Незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотиков, совершенное в крупном размере».

По словам следователей, извергу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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