Обследование в Иркутске: где пройти, методы, консультации врачей

Ваше здоровье - в ваших руках. Да, какой-то генетический капитал дан каждому от рождения, но вот как его сохранить и приумножить - это уже зависит от владельца. Как и в любом другом направлении, кто-то бросает дело на самотек и тратит все, что есть, без остатка, а кто-то подходит ко всему рационально, регулярно мониторит ситуацию, оценивает резервы и прикидывает риски. Система check up, как называют в Европе оценку состояния организма и последующих регулярных экспресс-курсов лечения, - для вторых. Рассказываем вместе со специалистами клиники М53, как правильно организовать и пройти комплексное медицинское обследование в Иркутске.

Обследование в Иркутске: выбираем программу

В клиниках Европы эти проверки именуют чекапами - от английского check up, что в переводе на русский означает «проверка». Очень важно: они занимают мало времени, но очень насыщенны. Медицинское обследование в Иркутске, которое предлагает клиника М53, - это комплекс: он включает как анализы и диагностику, так и консультации узких специалистов. Его задача не только проверить на самом современном оборудовании и у опытных, лучших в своем направлении врачей состояние здоровья в целом, но и сделать прицельный chek up - по кардиологии, неврологии, эндокринологии.

Клиника М53 была основана в 2015 году, рассказывает собственник клиники Андрей Болгов. - Изначально за основу был выбран путь качественной медицинской помощи населению без каких бы то ни было навязанных услуг. Нам важно, чтобы человек, который пришел к нам за помощью, получил ровно то, что должен, качественно, с максимально внимательным отношением. Да, возможно, мы меньше заработаем, но это не самое важное, потому что у нас это не первый бизнес. Нам изначально хотелось открыто смотреть людям в глаза, чтобы не было стыдно за нашу клинику.

Обследование в Иркутске: лечением заняты врачи высочайшего класса

Именно исходя из этих установок в клинике была создана система медицинского обследования, которое дает максимальный результат. А он достигается сочетанием качественной диагностики и работы докторов по консультациям и лечению.

- У нас работают специалисты высочайшего уровня - профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, - продолжает Андрей Болгов. - Имя опытнейшего врача-кардиолога Марины Сергеевны Овдиной известно всему Иркутску. Сейчас у клиники следующие направления помощи: терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология, ревматология. Есть прием для ребятишек.

Овдина Марина Сергеевна-кардиолог, врач высшей квалификационной категории. Фото: предоставлено многопрофильной клиникой М53

А еще можно сдать анализы, пройти УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ. Спектр широкий. Но ситуации бывают разные. И даже если мы по какой-то причине не можем оказать помощь пациенту в нашей клинике, допустим, требуются другая специализация медиков, дополнительное обследование или лечение в другой клинике, мы пациентов не бросаем: договариваемся, перенаправляем, также и в областную больницу вне очереди, если необходима госпитализация. В сложных случаях наши врачи связываются с коллегами по всей России, в том числе в профильных центрах Москвы и Новосибирска.

Были в истории клиники случаи, когда пациенты благодарили докторов за спасенную жизнь. Да, без преувеличения.

И я горжусь этим. Не раз бывало, когда специалист вовремя ставил диагноз, клиника экстренно договаривалась с кардиологией областной больницы и вызывала скорую, тем самым спасая людям жизнь, - говорит Андрей Болгов. - Даже ради одного этого стоило открывать клинику!

Задача медиков - добиться выздоровления наших граждан. В клинике М53 работа организована так, что врачи не думают о количестве принятых пациентов, их зарплата от этого не зависит. От них ждут качества. Именно поэтому здесь готовы тратить на вас время и силы - столько, сколько нужно именно вам.

В выборе необходимого именно вам варианта обследования в Иркутске, если вы не знаете, что именно предпочесть, можно и нужно проконсультироваться с терапевтом.

Жеребцова Елена Александровна Врач ультразвуковой диагностики сосудов, высшая квалификационная категория. Фото: предоставлено многопрофильной клиникой М53

Обследование в Иркутске: грамотная диагностика и лечение без лишних затрат

Сегодня уже все понимают, что здоровье и бодрость - это основной капитал каждого человека. Оно ценнее всего другого. Именно поэтому так важно не забывать про обследование, которое помогает обнаружить факторы риска на ранних стадиях. Профилактический осмотр отвлечет вас от дел на 1 - 5 дней. Программа обследования поможет оценить функциональное состояние и адаптивные возможности организма и отдельных органов, проследить динамику изменений в процессе лечения, выявить причины отклонений, если таковые имеются, предотвратить развитие болезни, протекающей бессимптомно.

Заметим, что клиника М53 в Иркутске, в которой мы предлагаем пройти полное обследование, оснащена по последнему слову техники. Ее техобслуживание доверено профессионалам из специализированной компании. Во всем главное - профилактика, надежность и точность.

По результатам обследования в клинике М53 составляют индивидуальную программу лечения. Задача - ничего лишнего, но все необходимое. Сотрудничество с другими медицинскими клиниками и центрами помогает быстрее и качественнее добиться нужного результата.

И, конечно, врач на приеме максимально внимателен. Он никуда не спешит, он работает с пациентом. На прием и консультацию в клинике М53 отводят не меньше получаса. А при необходимости и больше. Вы сможете обсудить с доктором все волнующие вас проблемы.

Кроме привычного курса лечения вам предложат массаж, мануальную терапию и иглорефлексотерапию. Эти методы направлены на оздоровление всего организма, помогут быстрее и эффективнее справиться с проблемами здоровья, снять боль в спине и суставах, наладить кровообращение, нормализовать артериальное давление. С их помощью снимаются хроническая усталость и нарушения сна, удастся, наконец, избавиться от курения, лишнего веса и справиться с псориазом. Они - очень мощный фактор воздействия при болезнях сердца, желудочно-кишечного тракта, нарушениях мышечного тонуса и тревожно-депрессивных расстройств, гинекологических заболеваниях, болезнях дыхательной системы и лор-органов.

Кулдип Данги- мануальный терапевт,массажист, ортопед. Фото: предоставлено многопрофильной клиникой М53

КОНКРЕТНО

Ведущие направления работы клиники М53

Специализируемся на лечении болезней сердца, заболеваний щитовидной железы, диабета, неврологических заболеваний.

Курируем пациентов, переживших инсульт, инфаркт, операции на сердце, желудке, позвоночнике, проводим регулярное наблюдение за состоянием их здоровья, чтобы избежать повторения криза.

Работаем с разными видами боли, кроме зубной и боли, вызванной онкологическими заболеваниями.

Разрабатываем индивидуальные лечебные курсы и программы с учетом медицинских показаний, состояния здоровья и пожеланий пациента.

В нашей клинике вы можете

* Получить консультацию

- терапевта

- невролога

- детского невролога

- кардиолога

- гастроэнтеролога

- ревматолога

- эндокринолога

* Сдать анализы

* Пройти лечебно-оздоровительный курс

* Пройти диагностическое обследование

Обратите внимание. Стоимость услуг на УЗИ-исследования в клинике ниже, чем в среднем по городу.

ВАЖНО

Обследование в Иркутске с клиникой М53

Работаем семь дней в неделю по предварительной записи:

- в будние дни - с 8.00 до 20.00

- в выходные - с 9.00 до 15.00

Для записи к специалистам обращаться по номеру:

+7 (3952) 78-21-50

Больше информации о приёме специалистов на сайте: https://m-53.ru/

Наименование юрлица: ООО «КЛИНИКА М53»

Осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией ЛО-38-01-002826 от 24.01.2017 г., выданной Министерством здравоохранения Иркутской области ООО «КЛИНИКА М53». ИНН 3811039251, ОГРН 1153850019751. 664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 129, 1-й этаж, п. 45.

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