2020-06-14T12:35:18+03:00
Экономика

Тарифы на электроэнергию 2020 в Иркутске: с 1 июля цены вырастут

Одновременно с тарифами на электроэнергию, с 1 июля 2020 в Иркутске увеличатся расходы на все услуги ЖКХ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Тарифы на электроэнергию 2020 в Иркутске: с 1 июля цены вырастут.Тарифы на электроэнергию 2020 в Иркутске: с 1 июля цены вырастут.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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На счетчики в квартирах, которые фиксируют расход электричества, в Иркутске уже не могут не обращать внимания. Цены на свет, конечно, невысокие, брешь в кармане не сделают. Если, конечно, не отапливать обогревателями зимой частные дома ( а многие в пригороде именно так и делают). Для жителей других регионов это немыслимое транжирство, там топят печки дровами. Но все-таки тарифы на электроэнергию 2020 в Иркутске с 1 июля вырастут.

- С 1 июля 2020 года для городского населения установлен тариф на электрическую энергию 1, 17 рубля, - эти данные уже опубликовал Иркутскэнергосбыт. – Для сельского – 0, 819 рубля.

Тарифы на электроэнергию 2020 в Иркутской области.

Тарифы на электроэнергию 2020 в Иркутской области.

Это значит, расходы вырастут, но совсем ненамного. Сейчас мы платим по 1, 11 рубля, а жители пригорода – 0, 777 рубля. Стало быть, для горожан тарифы на электроэнергию 2020 в Иркутске с 1 июля вырастут на 7 копеек, а для того же Березового или Хомутово еще меньше, практически неощутимо – на 4, 2 копейки.

Энергетики отдельно отмечают, что тарифы на электроэнергию в Иркутске и регионе и в 2020 году, как обычно, устанавливает служба по тарифам. Напомним, недавно глава региона развеял слухи том, что стоимость электроэнергии резко вырастет.

«Читаю в социальных сетях множество комментариев и постов о повышении тарифов на электроэнергию в Иркутской области. Люди беспокоятся о выравнивании с другими регионами России, о резком скачке цен. Этого не будет. Сейчас тарифы на электричество в Приангарье самые низкие в стране — 1,11 рублей за киловатт в час для города, 0,77 — для сельской местности. Для сравнения: в Бурятии — 2,83 рубля, в Москве — 4,65 рублей.

Каждый год тарифы пересчитывают в связи с инфляцией. Это происходит по всей стране. В прошлом году в Иркутской области тариф изменился на 10 копеек, в этом и того меньше — всего на 6 копеек для города и на 5 копеек для сельских территорий. У нас по-прежнему самая низкая стоимость электроэнергии в России. Так это и останется. Никакого выравнивания с другими регионами, никакого резкого роста цен — не будет» , - отметил он.

Тарифы на горячую воду и отопление 2020 в Иркутской области.

Тарифы на горячую воду и отопление 2020 в Иркутской области.

Оплата за горячую воду составит для компонента на теплоноситель 24,24 рублей за кубический метр, для компонента на тепловую энергию —1466,72 рублей за гигакалорию для городского населения Иркутска. Для села – 24, 85 за теплоноситель и 1130, 81 за тепло.

Что касается отопления, то тут тариф - 1466,72 рублей за гигакалорию для иркутян.

Кстати, на холодную воду цены снизятся.

-С 1 июля 2020 года стоимость холодного водоснабжения в Иркутске будет 12,94 рубля за м3, - сообщение об этом появилось а сайте городского «Водоканала» еще в феврале. – Сейчас горожане платят 14,12 рубля за кубометр.

Как выяснила "КП"-Иркутск, вопрос о корректировке тарифов рассматривался на заседании специальной комиссии с участием представителей администрации Иркутска и МУП «Водоканал».

-Предложено откорректировать тарифы, установленные на 2020 год, в соответствии с заключениями экспертизы, - читаем в протоколе комиссии. - Экономически обоснованные тарифы изменены: на питьевую воду снижены на 23,27 %; на водоотведение увеличены на 7,5 %.

Если вы хотите уточнить тарифы на электроэнергию, отопление и горячую воду в 2020 году не только для Иркутска, но и для своего конкретного района – посмотрите в таблицах.

Тарифы на горячую воду 2020 в Иркутской области.

Тарифы на горячую воду 2020 в Иркутской области.

Тарифы на отопление 2020 в Иркутской области.

Тарифы на отопление 2020 в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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