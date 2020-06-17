Пропавшие туристы, написавшие углем на футболке «SOS», найдены на берегу реки

Иркутские спасатели успешно завершили поиски двух мужчин, которые пропали во время сплава на аэролодке по реке Китой. Эта история началась с того, что местный житель, 15 июня, проходя по берегу Китоя заметил странный знак - кусок белой ткани. А на ней надпись: "SOS 14.06.20 г.", а еще стрелка, указывающая по направлению вверх по реке, к устью Китой-кин, и геолокацию «5 км». Рядом лежала лопасть от аэролодки. На следующий день выяснилось, что о пропаже своего 45-летнего мужа в полицию и МЧС сообщила жительница Ангарска. Она рассказала, что ее супруг еще 11 июня вместе с другом отправился на рыбалку на аэролодке вверх по течению реки Китой к устью Китой-кин. Вскоре оба путешественника перестали выходить на связь. После этого, на их поиски вылетел вертолет Ми-8. Спустя несколько часов мужчин заметили с воздуха.

- Они находились на берегу горной реки Китой-Кин в Окинском районе Бурятии без связи и продуктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На берегу стоял щит с надписью «SOS». Оказалось, что все эти дни они ночевали в зимовье.

Такой опознавательный знак оставили мужчины. Фото: предоставлено "КП-Иркутск".

Выяснили спасатели и подробности неудавшегося путешествия двух друзей. При сплаве по горной реке у них сломалась аэролодка. Чтобы не бросать ее, они решили дождаться помощи на месте. Нашли зимовье и сидели там.

- Сейчас они также отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра, - рассказывает начальник отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Екименко. - В то же время с радостью приняли помощь – позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. А вот медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

- Мне уже сообщили, что Денис найден, - рассказывает «КП»-«Иркутск» жена одного из туристов Ирина. – Они с другом действительно останутся пока там, чтобы не бросать аэролодку, которая стоит около 1 млн. рублей. Катер с запчастями для ремонта уже отправился к ним. Также они попросили выслать еды.

Мужчины решили остаться на месте, чтобы отремонтировать аэролодку. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, спасатели советуют сибирякам, отправляясь в походы в отдаленные районы, брать с собой необходимое снаряжение и специальные средства связи – радиостанцию или спутниковый телефон. Но лучше пока вовсе отказаться от таких путешествий, так как из-за режима самоизоляции, регистрация туристических групп в МЧС пока не проводится.

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