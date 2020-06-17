2020-06-17T12:36:07+03:00
Происшествия

Пропавшие туристы, написавшие углем на футболке «SOS», найдены на берегу реки

Оказалось, что у друзей из Ангарска сломалась аэролодка и они не хотели ее бросать [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Туристы, написавшие углем на футболке «SOS», найдены на берегу реки. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиТуристы, написавшие углем на футболке «SOS», найдены на берегу реки. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Иркутские спасатели успешно завершили поиски двух мужчин, которые пропали во время сплава на аэролодке по реке Китой. Эта история началась с того, что местный житель, 15 июня, проходя по берегу Китоя заметил странный знак - кусок белой ткани. А на ней надпись: "SOS 14.06.20 г.", а еще стрелка, указывающая по направлению вверх по реке, к устью Китой-кин, и геолокацию «5 км». Рядом лежала лопасть от аэролодки. На следующий день выяснилось, что о пропаже своего 45-летнего мужа в полицию и МЧС сообщила жительница Ангарска. Она рассказала, что ее супруг еще 11 июня вместе с другом отправился на рыбалку на аэролодке вверх по течению реки Китой к устью Китой-кин. Вскоре оба путешественника перестали выходить на связь. После этого, на их поиски вылетел вертолет Ми-8. Спустя несколько часов мужчин заметили с воздуха.

- Они находились на берегу горной реки Китой-Кин в Окинском районе Бурятии без связи и продуктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На берегу стоял щит с надписью «SOS». Оказалось, что все эти дни они ночевали в зимовье.

Такой опознавательный знак оставили мужчины. Фото: предоставлено "КП-Иркутск".

Такой опознавательный знак оставили мужчины. Фото: предоставлено "КП-Иркутск".

Выяснили спасатели и подробности неудавшегося путешествия двух друзей. При сплаве по горной реке у них сломалась аэролодка. Чтобы не бросать ее, они решили дождаться помощи на месте. Нашли зимовье и сидели там.

- Сейчас они также отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра, - рассказывает начальник отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Екименко. - В то же время с радостью приняли помощь – позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. А вот медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

- Мне уже сообщили, что Денис найден, - рассказывает «КП»-«Иркутск» жена одного из туристов Ирина. – Они с другом действительно останутся пока там, чтобы не бросать аэролодку, которая стоит около 1 млн. рублей. Катер с запчастями для ремонта уже отправился к ним. Также они попросили выслать еды.

Мужчины решили остаться на месте, чтобы отремонтировать аэролодку. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Мужчины решили остаться на месте, чтобы отремонтировать аэролодку. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, спасатели советуют сибирякам, отправляясь в походы в отдаленные районы, брать с собой необходимое снаряжение и специальные средства связи – радиостанцию или спутниковый телефон. Но лучше пока вовсе отказаться от таких путешествий, так как из-за режима самоизоляции, регистрация туристических групп в МЧС пока не проводится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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