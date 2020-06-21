Сапсерфинг в Иркутске: как начать, что потребуется, где найти тренера

Сапсерфинг - молодой, быстро развивающийся вид активности, который смог покорить не только любителей морских приключений, но и сердца сибиряков. Он представляет собой катание на доске для серфинга, при котором спортсмен передвигается по воде без волны при помощи весла.

Встают на доску на Ангаре, на Иркутском водохранилище и, конечно, на Байкале. А какие пейзажи предстают перед глазами! Возможность наблюдать за миром, удивление, адреналин, восторг - все это сопровождает занимающихся.

Сапсерфинг в Иркутске: польза очевидна

Помимо того что потребуется выбраться на свежий воздух, что уже прекрасно для здоровья, катание на доске поможет создать тело своей мечты, поддерживать его в форме. В Иркутске на данный момент есть только один в Сибири сертифицированный коуч-тренер по сапсерфингу Международной федерации ISA в Сибири - Марисоль Галыш.

- Более комплексной тренировки, чем занятие сапсерфингом, не найти, - говорит Марисоль. - В данном виде спорта работают абсолютно все мышцы. Даже те, о которых многие просто не подозревают, - глубоко расположенные мышцы кора.

Именно они отвечают за такой необходимый навык, как равновесие. Человек становится более грациозным.

- Также развивается умственная деятельность, - отмечает Марисоль Галыш. - Со временем появится и мышечная память, двигаться на доске спортсмен будет автоматически.

Сапсерфинг в Иркутске: Дети осваивают быстрее

Малыши уже лет в 5 могут встать на доску. Фото:архив Марисоль Галыш

Заниматься можно уже с дошкольного возраста. У малышей освоить доску получается даже быстрее, чем у их родителей.

- У детей меньше страхов. Они, как правило, не боятся воды, и вестибулярный аппарат у них только формируется, - рассказывает коуч. - На данный момент самому младшему моему ученику 5 лет, самому взрослому - 72.

На тренировку приносить ничего не нужно. В школе есть необходимые атрибуты для занятий с нуля: САП (SUP) (так в спорте принято называть доску), весла, спасательные жилеты. Словом, чтобы освоить сапсерфинг, потребуется лишь огромное желание. Из явных противопоказаний инструктор отмечает только боязнь воды, панические атаки, с ней связанные, а также серьезные заболевания суставов.

Немаловажно, что травмоопасность в сапсерфинге минимальная.

Сапсерфинг в Иркутске: где и когда проходят тренировки

Занятия проходят четыре раза в неделю в черте города на Иркутском водохранилище – у пляжа Якоби и у ледокола «Ангара». Кроме того, на так называемых «квадратах» есть хорошие места для новичков. Здесь нет ветра и течения, волны не помешают отточить первоначальные навыки. Тренировки могут быть индивидуальными или небольшими группами (когда снимут режим самоизоляции).

Опытные же сапсерферы катаются по Ангаре, по Иркуту, по Байкалу. На доску встают сразу, как только начнет сходить лед. Например, Марисоль с единомышленниками иногда в день проплывает и по несколько десятков километров.

КОПИЛКА «КП»

Одно занятие – 1350 рублей. В эту стоимость входит часовая аренда необходимого оборудования.

Абонемент – 3500 рублей. Эта цена за 5 занятий (только обучение, без аренды оборудования).

В перерывах между упражнениями можно созерцать потрясающие виды…Фото: личный архив Марисоль Галыш.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какую доску выбрать?

Если вы решите, что сапсерфинг - это ваше, и уже чувствуете в себе силы заниматься им без присмотра учителя, то вам потребуется приобрести свою доску.

Марисоль Галыш советует приобретать надувные доски - их легко переносить даже в рюкзаке, перевозить в багажнике. Хороший САП стоит от 30 тыс. рублей. За эту цену вы получаете надувной САП, весло, насос, плавник, ремкомплект, рюкзак.

- Бывает, выходим на маршрут - меняется погода: появляются ветер, сильные волны… В такой момент удобно причалить к берегу, собрать САП в рюкзак и пройти часть маршрута по берегу, - говорит Марисоль.

Приобрести доску лучше после обсуждения с тренером. Основные критерии при выборе - рост и вес спортсмена. Обычно покупают средние САПы, кататься на которых могут и взрослые и дети. Для ребят 4 - 5 лет, конечно, нужны детские доски, а 8-летний ребенок сможет уверенно передвигаться и на взрослой.

И не забывайте о безопасности! Спасательный жилет обойдется примерно в тысячу рублей.

На соревнованиях можно увидеть сотни любителей сапсерфинга. Фото:личный архив Марисоль Галыш

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сапсерфинг в России только начинает развиваться. Добиться результатов в нем в нашей стране легче, чем в других видах спорта, – конкуренция мала. В сапсерфинг часто переходят гребцы, те, кто плавает на каноэ, – в общем, все, кто любит воду. Сейчас есть большие шансы добиться успеха, победить на чемпионате России, отбор на который обычно проходит в несколько туров в разных городах: Новосибирске, Москве, Красноярске. Недалеко от Иркутской области, в Бурятии, проводятся соревнования «Байкальский ветер».

- В Бурятии я побеждала 3 года подряд. В этом году, если турнир состоится, уже как участник на него не поеду, повезу своих учеников, - говорит Марисоль.

Кстати, зародилось катание на доске на Гавайях, а мировое признание получило только в 2012 году. Соревнования по сапсерфингу проводятся уже во многих странах. Например, чемпионат мира 2 года подряд проходил в Китае.

- Участие в некоторых турнирах разыгрывается как в лотерее. Я, допустим, ездила на соревнования в Париж. Так вот, из 1800 заявок выбрали только 900, - делится Марисоль. - Я была в их числе и получила незабываемый опыт.

НА ЗАМЕТКУ

Сапсерфинг в Иркутске может быть не столько профессиональным делом, сколько развлечением; приятным, увлекательным хобби, которое совмещает в себе физическую нагрузку и прогулки. Поднаторевшие в сапсерфинге могут даже начать заниматься йогой на доске.

КОНТАКТЫ

Тел. 8-914-895-40-95 - Марисол Галыш, коуч по сапсерфингу.

Школа находится по адресу: ул. Жукова, 36/1.