Викторина «Конституция - это я!»: победители получат квартиры, машины и другие ценные призы

В рамках просветительского проекта «Моя Конституция» Иркутский филиал издательского дома «Комсомольская правда» организует викторину. Она приурочена к 95-летнему юбилею газеты. С 25 июня по 1 июля жители Иркутской области от 18 лет, которые примут участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, могут получить специальный билет с уникальным номером с вопросами викторины.

Положение о викторине «Конституция - это я!»

Кому выпал счастливый номер, можно будет узнать на радио и в газете «Комсомольская правда», на сайте irk.kp.ru, теле-каналах ТиВиСи и АИСТ.

Победители получат один из замечательных призов, в числе которых три квартиры в Иркутске, пять автомобилей, телевизоры, смартфоны и планшеты. Награждение состоится 8 июля в Иркутске и будет сопровождаться большим онлайн-концертом.