От благоустройства берегов и экошколы до растений-очистных

Добро творить никто не запрещал, даже если пандемия вносит в повседневную жизнь коррективы. Напротив, для многих это время новых идей, открытий и возможностей. И благо, есть проекты, которые позволяют воплощать самые смелые, а главное, необходимые всем нам инициативы. Они объединены общей целью - сберечь природное богатство, сделать окружающую среду чище, изаставить задуматься всех о том, как это важно. В этом году такие идеи обретут свое воплощение благодаря грантовому конкурсу, который впервые провела компания En+ Group.

Технология очистки воды с помощью растений-фиторемедиантов, школа мореходства, экодом-учебник - это лишь часть инициатив, которые будут реализованы в нашем регионе в ближайшие месяцы. Все они стали победителями первого грантового конкурса. География его проектов охватила Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск, Дивногорск, озеро Байкал, реки Ангара, Енисей и их притоки. На рассмотрение независимому экспертному жюри, состоящему из представителей науки, бизнеса, некоммерческих организаций, общественных организаций и комиссии конкурса, поступило 83 заявки. Из них 14 одобрены и приняты к реализации.

Проекты-победители определены в каждой из четырех номинаций конкурса. Общий грантовый фонд - 5 миллионов рублей. Авторы проектов уже в июле получат финансирование и смогут воплотить в жизнь свои идеи.

- Целью конкурса стали поиск единомышленников среди местного сообщества и поддержка новых полезных инициатив для сохранения водных экосистем и биоразнообразия Сибири, - комментирует Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group. -Благодаря конкурсу мы находим механизмы, которые позволяют совместными усилиями делать что-то новое для сохранения природы. Количество и качество заявок, интерес со стороны общественности показали, что такой формат востребован.

Максим Истомин из Байкальска - один из авторов проекта «Сохраним водные объекты» в номинации «Местная инициатива». Фото: Пресс-служба En+ Group

En+ Group с 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных воздействий «Мир со знаком плюс». В нее входят экологические, научные и просветительские проекты. Например, уже полюбившаяся всем акция по благоустройству берегов Байкала «360», в которой каждый год принимают участие не только работники компании, но и многочисленные волонтеры из разных регионов России. Грантовый конкурс экологических проектов - новое направление в этой программе.

- Мы увидели, какие идеи по защите природы важны, что волнует жителей, - говорит руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group Светлана Чекалина. - Заметили, что вопросы экологии и ценности бережного отношения к окружающей среде объединяют самые разные группы: НКО, бюджетные организации, музеи, библиотеки, бизнес, науку.

СПРАВКА «КП»

ЦИФРЫ

Около 800 000 000 рублей каждый год En+ Group направляет на различные социальные проекты в регионах своего присутствия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

14 проектов

В номинации «Местная инициатива» - 6

Волонтерское движение «Сохраним водные объекты Байкальска»

Общественная организация «Сообщество гражданских инициатив «Мой Байкальск»

Байкальск

Исследование пойменно-береговой части речной долины рек Солзан и Харлахта и составление актуальной карты этих рек. Несколько выбранных мест на этих реках будут убраны и благоустроены для отдыха горожан.

Чистый родник - залог здоровья

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки и защиты населения «СоДействие»

Усть-Илимск

Благоустройство территории вокруг родника в поселке Невон и организация волонтерского экологического надзора за его состоянием.

Экотропа «Гермагенов ручей»

Дом детского творчества

Дивногорск

Уборка и расчистка участков береговой зоны Гермагенова ручья. Строительство экоторопы, где в будущем будут проводиться экологические и краеведческие образовательные мероприятия.

Эковолонтеры на реке Лиственка

Дивногорский художественный музей

Дивногорск

Благоустройство территории стоянки первобытного человека и местного памятника, напротив которого создадут аллею «Этапы строительства Красноярской ГЭС».

Приморский родник

Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг

Усть-Илимск

Расчистка и благоустройство территории вокруг родника в поселке Приморский.

Сохраним эндемики Байкала

Иркутская региональная экологическая общественная организация детей «Экологический патруль Байкала»

Байкальск

Поиск сохранившихся после паводка мест обитания редких байкальских растений в поймах 6 рек для нанесения на карту местности, сбор семян этих видов для разведения в мини-питомнике.

В номинации «Объединяя ресурсы» - 4

Живые берега Байкала

Предприниматель Татьяна Постникова

Шелехов

Установка стендов с подробной информацией о природных особенностях наиболее популярных мест Байкала (остров Огой, Малое Море, камень Черского, памятники «Орел», «Бродяга»). В проекте примут участие около 150 лучших местных гидов.

Три души Ольхона

Благотворительный фонд «Подари планете жизнь»

Иркутск

Создание в районе мыса Бурхан сети информационно-навигационных установок и экологического патруля, чтобы туристы могли легче ориентироваться на местности и отдыхать безопасно для природы.

Меняю реальность

Предприниматель Мария Кузнецова

Иркутск

Расчистка стихийной свалки в поселке Кедровая и установка баков для раздельного сбора мусора. Собранный стеклянный и керамический мусор пойдет на создание художественного панно. Арт-объект из переработанных материалов установят в Иркутске на набережной Ангары.

Юный капитан

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и досуга «Школа кораблестроителей и мореходов»

Слюдянка

Создание школы мореходства, где детей будут учить гребле, строительству лодок и бережному отношению к родному краю.

В номинации «Передавая опыт» - 3

ЦУР на Байкале!

Центр развития дополнительного образования детей

Иркутск

Семинары по целям устойчивого развития (ЦУР) для педагогов Иркутской области. Это поможет преподавателям получить актуальные знания, чтобы научить своих учеников ответственному подходу к окружающей среде.

Экодом-учебник в поселке Хужир

Общественная организация Ольхонского района «Новое поколение»

Хужир

Обустройство экодома, который станет очень неожиданным, но самым настоящим учебным пособием по экологичному образу жизни.

Экошкола в музее

Байкальский музей Иркутского научного центра

Листвянка

Создание лектория с различными форматами мероприятий и курс факультативных и внеклассных занятий, вовлекающих учащихся города Иркутска в решение научных и практических экологических проблем Байкала.

В номинации «Наука и практика» - 1

Иркутский государственный университетм

Разработка простой, экологичной, дешевой, высокоэффективной технологии фиторемедиации водных сред Байкальского региона

Иркутск

Разработка технологии фиторемедиации (очистка сточных вод с использованием зеленых растений) водной среды Байкальского региона, которая будет апробирована в реальных условиях на сточных водах гостиничных комплексов или промышленных предприятий.