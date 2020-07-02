Детская стоматология в Иркутске: адреса, цены, отзывы, акции

Голливудская улыбка, уверенный взгляд. И от этого, не будем лукавить, зависят и карьера, и личная жизнь. Одним словом, успех. А начинается все с правильного ухода за зубками малыша, едва они появятся. Чтобы ребенку не пришлось пройти трудный путь взрослых, которые и сейчас едва ли не больше всего на свете боятся зубного врача, грамотно выбирайте детскую стоматологию в Иркутске. Изучайте не только цены и акции, но и отзывы. А мы поможем вам сориентироваться в этом вместе с детскими стоматологами иркутской клиники «Филигрань». Итак, для вас три главных совета от специалистов.

Малыша не нужно заставлять лечить зубки, он будет это делать охотно. Фото: стоматология "Филигрань".

Детская стоматология в Иркутске: когда идти к врачу

Вы хотите сказать, что идти к детскому стоматологу надо тогда, когда у ребенка заболят зубки? Ну нет. Гораздо раньше - как только они прорежутся. Хороший доктор, проводя раз в несколько месяцев профилактический прием, способен сделать так, чтобы его помощь в лечении кариеса и его осложнений ребенку не понадобилась или почти не понадобилась.

Поэтому к подбору клиники и специалиста подходим максимально ответственно, изучаем сайты и соцсети. Уважающие себя медицинские центры ведут «Инстаграм», где разъясняют особенности подхода к детской стоматологии.

На первом приеме врач даст заключение о состоянии челюстно-лицевой системы малыша, скажет, сколько зубов на подходе. Профилактический прием для того и существует, чтобы врач познакомился с ребенком и родителями, рассказал о грамотном уходе за молочными зубами. Первые зубки уже появились? Надо за ними ухаживать. Как это сделать правильно, как выбрать щеточку и пасту именно для вашего малыша - все это вы узнаете у детского стоматолога. Ходить на прием необходимо минимум раз в полгода, а лучше чаще. Ведь у детей зубы особенно подвержены кариесу.

Детская стоматология в Иркутске: готовим ребенка к посещению врача

Ни в коем случае не пугайте ребенка зубным врачом. Иначе он получит страх, от которого тяжело избавиться. Наоборот! Поиграйте с малышом, полечите кукол или мишек. Почитайте ему детские книжки про зубки. Расскажите про чудо-кресло, которое то поднимается, то опускается. Словом, заинтересуйте его.

На самом деле это мамы с папами и дедушки с бабушками боятся стоматологов. Они принесли свой страх из детства, где были боль, слезы и бормашина. Но сейчас все совсем по-другому. Современные детские стоматологи лечат зубы малышей так, что те и не замечают дискомфорта. У докторов все для этого есть: точнейшие снимки, сделанные на томографе, оборудование и обезболивание. И все это с игрой и развлечениями, с мультиками по телевизору, добрым врачом и игрушками. Да и сами кабинеты похожи на сказочные.

Знаете ли вы, например, что есть специальные вкусные гели для обезболивания? Есть. А детские стоматологи - они не только большие мастера своего дела, но и психологи: всегда успокоят, найдут подход к самым шустрым непоседам и самым отчаянным «боякам».

Лайфхак. Прежде чем идти в детскую стоматологию с малышом, побывайте там сами. Присмотритесь: оцените врачей, технологии, оборудование и обязательно - условия для маленького пациента. И еще. Желательно, чтобы в клинике было все, включая томограф. Это тоже показатель качества.

Кабинет ортодонтии и гигиены. Фото: стоматология "Филигрань".

Детская стоматология в Иркутске: зачем лечить молочные зубы

Одно из самых распространенных заблуждений в том, что молочные зубы лечить не надо - сами выпадут. Откажитесь от этой мысли. Во-первых, если зубы лечить вовремя, не будет боли. Во-вторых, не будете лечить кариес молочных зубов - придется лечить пульпит. Потом зуб, конечно, удалят. Но ранняя потеря таких зубов ведет к формированию неправильного прикуса. Удалять зуб детские стоматологи советуют только в крайнем случае, когда его невозможно сохранить.

А если все-таки прикус надо исправлять? Позаботьтесь об этом вместе с врачом. В детском возрасте прикус исправить легче. Специалисты используют съемные и несъемные аппараты, силиконовые трейнеры и ортокорректоры. Если зубы у ребенка выпадают раньше времени, нужны удерживатели пространства и замещающие пластинки, а когда ребенок уже постарше - брекеты или элайнеры. Лечение с их помощью продолжается до 2 лет.

И помните: в детской стоматологии, как и во взрослой, профилактика - прежде всего. Да, ребенок, как и взрослый, должен бывать у стоматолога дважды в год начиная с возраста около 3 лет. Стоматологи уберут зубной налет и отложения зубного камня, проведут профилактику, помогут при воспалительных заболеваниях десен.

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Клиника «Филигрань» поможет снять у ребенка страх перед стоматологами

Клиника «Филигрань» поможет снять у ребенка страх перед стоматологами. Фото: стоматология "Филигрань".

Мы не случайно поинтересовались мнением врачей клиники «Филигрань». Недавно эта стоматологическая клиника единственная в Иркутске стала номинантом премии топ-15 лучших детских стоматологий России. Отбор номинантов на эту премию проводится порталом smart smile. Это всероссийский портал, который рассказывает пациентам о профессионалах в стоматологии, о новинках оборудования, делает обзоры. Поздравляем!

- Основной принцип нашей клиники - не лечить детей насильно. До сих пор распространен вариант, когда мамы с папами готовы держать ребенка в кресле стоматолога, пока врач его лечит. И как единственную, хотя и дорогую альтернативу здесь рассматривают медикаментозный сон.

Но придя в клинику «Филигрань», дети соглашаются на лечение добровольно. Нет, речь не о чудесах, а о предварительных, адаптационных приемах. Малыш приходит, играет, садится в кресло, общается с доктором, смотрит инструменты, выбирает игрушку. И если не в первый такой прием, то во второй или третий кроха соглашается попробовать лечение. А потом уже приходит раз в полгода с удовольствием, торопит маму и папу. Как правило, в 99% случаев нашим высокопрофессиональным и опытным докторам удается расположить ребенка к себе. А два больших ящика с игрушками в подарок после приема становятся для него дополнительным аргументом.

Однако бывают ситуации, когда пережитой страх слишком силен или когда лечению мешают психоэмоциональные особенности. Тогда такой метод, как медикаментозный сон, становится единственным правильным выбором. В этом случае на лечении присутствуют опытнейший анестезиолог, кандидат медицинских наук, доктор с 25-летним стажем Анна Шамбурова и ее ассистент. Зубы лечит доктор, которому также помогает ассистент. Это нужно для максимального контроля всех жизненно важных функций организма. Четыре человека следят за состоянием ребенка, используя наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, а также следящее оборудование для контроля функций сердца и дыхания. Перед медикаментозным сном предстоит очень серьезная подготовка: cначала функциональная и лабораторная диагностика в клинике по вашему выбору, затем - совместная консультация детского стоматолога и врача-реаниматолога с родителями маленького пациента. И только после всего этого, если состояние ребенка позволяет проводить анестезиологическое пособие в амбулаторных условиях, нет обострения хронических патологий или наличия острых воспалительных заболеваний, принимается решение о лечении зубов в состоянии глубокой медикаментозной седации с защитой дыхательных путей и управляемым дыханием.

Кабинет хирургии ( в углу стоит наркозно-дыхательный аппарат). Фото: стоматология "Филигрань".

Приводите к нам детей, и они будут идти к стоматологу с удовольствием!

СОВЕРШЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ «ФИЛИГРАНЬ»

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