Из-за коронавируса ни один пляж в Иркутской области официально не открыт

Погода в регионе установилась несказанно жаркая, временами градусник в тени показывает выше 30 градусов. В такую жару, конечно, хочется искупаться в прохладной воде, посидеть на берегу реки или озера. Но сделать в Иркутской области это «по правилам» у сибиряков, увы, не получится. Да и редко, когда вообще получалось, потому что большинство излюбленных мест отдыха – не официальные, что называется, дикие.

О том, что площадь Иркутской области настолько велика, что на ее территории спокойно можно разместить несколько европейских стран, каждый сибиряк знает со школьной скамьи. Так вот на всей нашей малой Родине последние несколько лет летом официально можно было купаться только на двух пляжах – Якоби в Иркутске и Еловский в Ангарске. Летом 2020 года и такой возможности нет. Здесь свою «лепту» внес коронавирус. Статистика неумолима. Количество случаев заражения COVID-19 в Приангарье растет, увеличивается и число смертей людей с новой коронавирусной инфекцией.

Как говорят сотрудники Роспотребнадзора Иркутской области, открыть зоны массового отдыха можно будет только во время третьего этапа выхода из режима повышенной готовности, связанного с распространением коронавируса.

- Иркутская область пока что находится на первом этапе, до открытия пляжей еще далеко, - рассказали «КП» в Роспотребнадзоре.

Но пробы воды в популярных местах отдыха специалисты продолжают брать, согласно утвержденному ранее плану, в 61 точке проводят отбор материалов для анализов. В этом году, кстати, уже известно, что купаться на Якоби по санитарным нормам можно, а вот в том самом Еловском пруду – нет. Вода не соответствует по микробиологическим показателям. Если такое случается у водоема ставят таблички с надписями «Купание запрещено!». Но кто на них смотрит? Ведь у того же залива Якоби они стоят и сейчас. Но ежедневно там загорают и купаются сотни человек даже, даже в будние дни не протолкнуться. Напомним, официального разрешения на открытие из-за санитарно-эпидемиологической обстановки нет.

- У нас сейчас работают точки общепита, летние веранды - это разрешено властями, - рассказали «КП» представители владельцев зоны отдыха у залива Якоби. – Сказать, открыт пляж или закрыт….. По документам он закрыт, но он есть, люди приходят и нам никуда от этого не деться. Вход на него свободный, плата не взималась и в прошлом году. Для безопасности иркутян мы вынуждены были установить буйки на воде, обеспечить работу спасателей. Трагедии нам не нужны.

А их, стоит отметить, в этом году не мало. Спасатели уже бьют тревогу. С начала лета на водоемах области погибло уже 18 человек, в их числе 7 детей. МЧСовцы посещают потенциально опасные места и оповещают отдыхающих о том, что купаться в данных водоемах опасно. Пожарные автоцистерны патрулируют Теплые озера и район Квадратов на Ангаре, а катера - Иркутское водохранилище. Кстати, спасатели говорят и о том, что знаки с запретами на купание постоянно приходится ставить новые. По их словам, их уничтожают сами купающиеся.

- «Разогнать» отдыхающих никто не может, - пояснили в Роспотребнадзоре. – Это общегородские территории, люди могут на них находиться - отдыхать, гулять. Все, что в наших силах это после взятия проб воды сообщить в мэрию, чтобы там установили те самые таблички «Купание запрещено».

Кстати, сотрудников Роспотребнадзора пляжи сейчас волнуют не столько из-за качества воды, а из-за того, что являются местами массового скопления людей, где можно заразиться коронавирусом.

- Мы понимаем, что лето, уже все устали, но лучшая профилактика в данном случае – это разобщение, - отмечают специалисты. – Понятно, что заболевший человек на пляж не пойдет, но многие переносят COVID-19 бессимптомно, а тот, кого он заразит, имеет вероятность попасть в больницу.

КОНКРЕТНО

Мониторинг качества воды специалистами Роспотребнадзора по Иркутской области в местах массового отдыха сибиряков – где вода не соответствует нормам:

- Чунский район, р.п. Чунский, р. Чукша;

- Чунский район, р.п. Лесогорск, р.Чуна;

- Усть-Кутский район: г.Усть-Кут р. Лена (м/р Речники; в районе ниже КОС Нефтебазы);

- Тайшетский район: р. Бирюса (в районе 8 км от западной границы г.Тайшет);

- Ангарское муниципальное образование: водоем Еловский пруд. г.Ангарск (по микробиологическим показателям);

- Муниципальное образование города Бодайбо и района: р.Витим «Наташкина поляна», Мамаканское водохранилище (г.Бодайбо) (по показателю «окраска»);

- Усольский район: р.Белая (в районе п.Новомальтинск).

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