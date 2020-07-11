Коронавирус в Иркутске, 11 июля: режим самоизоляции продлен до 26 июля

Коронавирус в Иркутске, 11 июля. Статистика пугает. Количество заражений коронавирусом в регионе с начала апреля уверенно перевалило за 10 тысяч. Много. С другой стороны, на прошлой неделе впервые вылечившихся стало больше половины по сравнению с теми, кто заболел. А это значит, как ни крути, регион постепенно выздоравливает. А продление режима самоизоляции до 26 июля, поможет быстрее справиться с инфекцией.

Туризм: разрешен, турбазы открыты

Гостиницы: работают

Шейпинг - клубы - работают

Новые случаи коронавируса в Иркутске по данным Яндекса.

Террасы и летние кафе - открыты

Роспотребнадзор сообщает, что каждый день проверку здоровья проходят около 5 тысяч жителей региона. Анализы берут в 13 лабораториях и уже проверено около 300 тысяч человек, это значит, что каждый девятый житель региона уже знает свой статус относительно болезни.

Коронавирус в Иркутске, 11 июля: продолжается анализ и проб на антитела

Продолжается анализ и проб на антитела, которые взяли у добровольцев эпидемиологи из Противочумного института.

-Всего специалисты исследуют 2700 проб, - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - Их брали так, чтобы оказалось примерно поровну у представителей всех возрастов. На обработку результатов надо недели две. После чего, во-первых, все участники исследования узнают, есть ли у них антитела к коронавирусу, а, во-вторых, мы с вами узнаем, какой процент жителей региона защищен от коронавируса.

Чтобы говорить об относительной защите, надо набирать хотя бы 20%. А для того, чтобы заболевание не повторилось второй волной, как объяснял «КП» иркутский эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов, этот процент должен достичь 70%. Для этого и планируется провести вакцинацию. Но вот сколько прививок ставить, на что рассчитывать осенью, когда начнется подъем ОРВИ и как проводить профилактику — на все эти вопросы и должны ответить проводимые исследования.

Коронавирус в Иркутске, 11 июля: переболевших вахтовиков примут без изоляции

Кстати, подобные анализы на антитела ( их в Иркутске платно делают в десятке лабораторий, стоимость около 1200 рублей ) потребуются теперь вахтовикам, многие из которых уже массово переболели в Усть-Куте, где успели вылечиться 95% заразившихся и в Бодайбо, где диагноз сняли у 84%.

«Требования по изоляции и медицинскому наблюдению не распространяются на тех, кто уже перенес COVID-19 и имеет соответствующий иммунный статус. То есть, если на работу в Иркутскую область прибывает сотрудник, ранее уже перенесший болезнь, он не отправится на двухнедельную самоизоляцию, а приступит к обязанностям в обычном режиме – с соблюдением всех мер безопасности», - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области .

Соответствующие изменения внесены в Указ главы региона. Похожие поправки сделаны и в других территориях, так как вахта массово переболела коронавирусом. Поэтому у многих работников уже есть или выписка из медкарты,или справка об амбулаторном лечении. Как вариант - положительный результат тестирования на наличие антител к коронавирусу.

Коронавирус в Иркутске, 11 июля: в супермаркеты могут не пустить без масок

Многие уже запутались в правилах. Например, в стране до конца года объявлен масочный режим, в регионе действует режим повышенной готовности. Вроде везде нужно ходить в масках. А что, если в магазине половина покупателей и вовсе отказываются надевать маски? Не пускать?

-Покупателям без масок имеют право отказать в обслуживании, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора . - В том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление человека в общественном месте без маски будет иметь признаки правонарушения, направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и других людей.

Исходя из этого, отказ в обслуживании не ущемляет права потребителей. При этом сами жители, не выполняющие требования о ношении средств защиты при посещении общественных мест, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 июля.