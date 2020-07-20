Синоптики рассказали, какая погода ждет Иркутск в конце июля

Что такое конец июля в Иркутске? Правильно, жара под 30 градусов. Поэтому в последние дни горожане непривычно поеживались от прохлады и ветров. Нет, не то чтобы морозы, конечно. Но 20 градусов тепла днем и 15 утром, да еще с дождем? Нет, мы так не договаривались!

-На этой неделе погода вновь ожидается неустойчивой, - говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Но, во-первых, потопов точно не ждем. Во-вторых, кратковременные дожди будут идти при достаточно высокой температуре воздуха – до плюс 28. В Иркутске же в ближайшие пару дней ожидается солнышко.

А вот потом, в среду и четверг, 22 и 23 июля, в регион придет циклон. И он, как обещают синоптики, принесет уже не кратковременные, а сильные ливни на западе и юге, особенно много на Хамар-Дабане и в горах Восточного Саяна, от Нижнеудинска до Усолья-Сибирского .

- В Иркутске тоже, конечно, ждем дождь, и сильный, с грозами, он начнется вечером 22-го и продлится до утра 23 июля, - продолжает Юлия Янькова. - Но не ливень уровня потопа! Хотя, конечно, будет уже не так комфортно. После осадков температура снизится где-то до 23 градусов. Но это совсем не та прохлада, что на прошедшей неделе.

А к выходным жара вернется в Иркутск. Так что можно заранее планировать поездки на дачи и отдых на пляжах.