2020-07-27T09:43:25+03:00
Звезды

Стивен Сигал собрался брать дальневосточный гектар в Бурятии

Он планирует обучать детей единоборствам
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Стивен Сигал собрался брать в Бурятии дальневосточный гектар.Стивен Сигал собрался брать в Бурятии дальневосточный гектар.
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Уже год как оформить бесплатно участок по программе "Дальневосточный гектар" могут все жители Бурятии. С 1 февраля 2020 года право выбрать землю в этих регионах появится у всех дальневосточников, а с 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Бурятии и Забайкальского края станут доступны всем россиянам. Побывав в республике, голливудский актер Стивен Сигал тоже решил обзавестись землей в этом районе.

- Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, - цитируют слова актера в пресс-службе правительства Бурятии.

Удивляться не стоит. Стивен Сигал уже несколько лет как гражданин России ( также он гражданин США и еще Сербии). Так что право получить землю на Дальнем Востоке имеет, как и любой другой россиянин. Почему его выбор пал именно на Бурятию? Актер - буддист, а корни его по отцу, как он выяснил, происходят из здешних мест, из Кяхты, откуда тот бежал в сложные времена после революции. Для изучения своей родословной он нанял специалистов.

" Могу сказать без преувеличения - я как будто встретился со своей семьёй, поскольку я говорю на монгольском языке, знаю слова на бурятском языке, знаю подробно свою родословную с 19 века, которая показывает, что мои предки начинали свой жизненный путь из Азии, двигаясь на Запад. Сейчас у меня есть родные и в Америке, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, в странах Европы. Но сам я родился и вырос в Японии, поэтому у меня особое отношение к буддизму", - рассказал Стивен Сигал.

Стивен Сигал в дацане.

Стивен Сигал в дацане.

Он призвал жителей республики сохранять родной язык и традиции и отметил, что в республике мирно уживаются представители разных национальностей и разной веры.

- Я думаю, что одна из самых важных задач в этом мире - защищать наши традиции, наши культуру, этику, мораль, всё, что нам подарили предки, прадедушки и прабабушки. И очень важно защищать язык - это способ общения. Именно устное общение надежнее, чем какие-то записи. Потому что 30% из всего, что вы читаете - ложь. У нас есть более чем две тысячи лет непрерывной родословной. Почему непрерывной? Ведь у нас есть молитвы. Но самое важное для меня: это устная передача информации, слово. Поэтому язык необычайно важен.

В Бурятии Стивен побывал в Иволгинском дацане, поклонился нетленному телу ламы Итэгилова, побывал на национальных состязаниях по бурятской борьбе и разбиванию кости, выпустил мальков омуля в Байкал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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