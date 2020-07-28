2020-07-28T13:08:49+03:00
Общество

Сухое растительное молоко - прекрасная замена натурального продукта

Его можно добавлять не только в кофе и чай, но и в тесто для выпечки, а также использовать для приготовления десертов
Дарья АМУРСКАЯ
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Сухое растительное молоко - прекрасная замена натурального продукта. Фото: архив компанииСухое растительное молоко - прекрасная замена натурального продукта. Фото: архив компании
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В интернет-пространстве множатся шутки про миллениалов, которым подавай хлеб без глютена и молоко без лактозы. Молодежь, которая выбирает здоровый образ жизни, действительно уделяет своему питанию особое внимание. Однако так называемая правильная еда стоит недешево. То же растительное молоко, к примеру, дороже обычного раза в три, а то и в пять. Но выход из ситуации есть. Найти достойную замену кокосовому или миндальному молоку несложно, ведь в магазинах можно купить сухое растительное молоко, которое не только стоит адекватных денег, но еще и долго хранится.

В России широко представлены сухое молоко «НьюМилки Экстра» и сухие сливки «Сопьо Крима», производимые корейской компанией «Хичанг». Эта компания действует с 1969 года и с самого начала своей работы использует самые современные технологии, постоянно улучшает качество и вкусовые характеристики продуктов.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Из чего же делают сухие молоко и сливки? В составе молока растительного происхождения «НьюМилки Экстра» - сухая сыворотка, концентрат сывороточного белка и другие ингредиенты, которые придают продукту приятный молочный вкус.

Такой продукт полезен для организма, а его использование в производстве хлебобулочных изделий позволяет сохранить главные свойства выпечки – цвет и структуру, а также продлить срок годности. Примечательный факт: если в тесто для выпечки добавить сухое растительное молоко в пропорции 5 - 7% по отношению к муке, то вкус готовых изделий улучшится. Хлеб будет иметь ровную текстуру и неповторимый аромат свежей выпечки.

Сухие сливки «Сопьо Крима» давно пользуются популярностью в нашей стране. Чаще всего их добавляют в кофе или чай. Но этот продукт тоже отлично подходит для выпечки, а еще для приготовления десертов и даже мороженого. Плюс ко всему его можно добавлять в каши.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

У сухих молока и сливок много преимуществ. Во-первых, приятная цена, которая не меняется в зависимости от сезона, как это случается со стоимостью натурального молока. Во-вторых, большой срок годности - 24 месяца. А еще такие продукты быстро растворяются даже в холодной воде, не меняют своих свойств при высоких температурах и обладают богатым молочным вкусом.

Хозяйки любят использовать на кухне и «НьюМилки», и «Сопьо Крима». Каждой упаковки хватает надолго. Можно и семью порадовать вкусной выпечкой, и себя чашечкой ароматного кофе со сливками.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Как быстро приготовить выпечку

Рулет на сухих сливках - мечта любой хозяйки

Для приготовления понадобятся:

- сухие сливки «Сопьо Крима» - 5 ст. ложек;

- сахар - 5 ст. ложек;

- мука - 5 ст. ложек;

- яйцо куриное - 3 шт.;

- сода, гашенная кипятком, - 1/3 ч. ложки;

- сахарная пудра - 1 ст. ложка;

- соль – щепотка.

Способ приготовления:

1. Подготовив ингредиенты, нужно первым делом разогреть духовку до 220 градусов.

2. Взбиваем яйца с сахаром до растворения последнего, добавляем муку и сухие сливки «Сопьо Крима», перемешиваем. В последнюю очередь добавляем гашеную соду и соль.

3. Далее ставим противень в разогретую духовку на 5 минут, после чего достаем его, смазываем маслом и выливаем подготовленное тесто.

4. Корж выпекается 5 минут. Достав противень из духовки, нужно сразу смазать горячий корж джемом или вареньем, а потом быстро свернуть его в рулет.

5. Корж можно разрезать на две части и смазать разными видами начинок. Главное - успеть свернуть его, пока горячий, иначе фокус не удастся. Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой или украсить по своему вкусу. Приятного чаепития!

Фото: архив компании

Фото: архив компании

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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