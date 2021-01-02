Коронавирус в Иркутске, 2 января. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в регионе не прекращается, разумеется, и в новогодние праздники. Более 2600 человек в Приангарье встретили Новый год в больницах. По данным на 2 января, их количество в медучреждениях области уменьшилось. Сегодня на больничных койках под присмотром медиков находятся 2598 человек.Число выявляемых случаев заражения в Иркутской области не становится меньше, но и роста, всплесков также нет. По данным Оперативного штаба по коронавирусу региона, за сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 270 заболевшим.Коронавирус в Иркутске, 2 января: выздоровели еще 214 пациентов- Общее число случаев инфицирования на 2 января – 41 326, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. – За минувшие 24 часа выздоровели 214 человек. Всего с инфекцией в Приангарье справились 36 305 заболевших.Увы, избежать жертв не удалось и в нашем регионе. За минувшие сутки скончалось 12 человек. С начала распространения коронавируса в Приангарье погибли уже 1550 человек: причиной смерти 1362 зараженных стал именно COVID-19, еще 188 в списке заболеваний имели и другие тяжелые болезни, которые и сгубили пациентов.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 января.Читайте также:Сотрудники полиции в Тайшете спасли из пожара пожилую женщину. Они зашли в горящий дом (подробности)Синоптики рассказали, когда в Иркутске потеплеет в новогодние каникулы. Готовим коньки, лыжи и санки, будет возможность провести день на улице (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08