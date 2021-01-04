Кража, обстоятельства которой следователи пока не торопятся раскрывать. В Улан-Удэ в ночь на 2 января у инкассаторов похитили несколько миллионов рублей. Точная сумма правоохранителями не раскрывается, но по сообщениям в местных СМИ речь может идти о сумме от 8 до 10 миллионов рублей. Средства не малые, поэтому и к расследованию дела подход особый - засекреченный. Известно, что деньги украли из хранилища управления.- Факт кражи подтверждаем, сумму сообщить не можем, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия. – Преступление действительно произошло в ночь на 2 января. Сейчас проводятся все необходимые розыскные мероприятия – устанавливаются подозреваемые, уточняются все обстоятельства кражи.«Комсомольской правде» в республиканской полиции также сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса России «Кража». Данное преступление определили под часть 4 данной статьи, то есть в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.Читайте также:Пенсионер из Иркутска, «спасая» свои деньги, отдал мошенникам 2 миллиона рублей. Аферисты даже звонили мужчине от имени начальника иркутской полиции (подробности)Улан-удэнке, на которую напала свора собак, московские врачи провели операцию на глаз. Таня смогла написать на листе бумаги «люблю вас» (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08