- Новости о Танином здоровье! – так начинается 3 января пост родственников растерзанной собаками улан-удэнки. Вот уже больше десяти дней врачи борются за ее жизнь и здоровье. Родным есть, чем поделиться.- Вчера в течение четырех часов врачи спасали правый глаз, кровоснабжение очень слабое, но есть! Дай Бог, чтобы все получилось, - пишут они. - Левая нога в очень плохом состоянии, во многих местах вырваны куски плоти, нужно много времени и усилий врачей для восстановления двигательной активности! Вся клиника очень переживает за Таню, приходят и держат ее за руки!Сейчас 20-летняя девушка из Бурятии находится в Москве в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В Вишневского». В столицу из республики ее доставили спецбортом. Семичасовой полет пациентка тогда перенесла хорошо. Теперь она в руках лучших медиков нашей страны.Напомним, трагедия с Татьяной произошла 23 декабря. Девушка спешила утром в поликлинику на прием к стоматологу. Успела отойти от дома на сто метров, на нее накинулись с десяток злобных собак. Отбиться у Тани не получилось, спасла ее соседка: начала стучать палкой по ограде, начали выходить люди, псы убежали. Несчастную занесли в дом и вызвали скорую.Началась борьба за жизнь. Сначала врачи ввели пострадавшую в состояние искусственной комы, установили трубки в трахею. Кстати, их убрали только пару дней назад, тогда Татьяна смогла сама сказать пару слов.- Раны у Тани страшные, - поделилась после нападения своры тетя девушки Альбина. - Лица практически нет… Все тело искусано. Все перевязки делают под наркозом, настолько больно.Родственники рассказали Тани, как переживают за нее на Родине, какой отклик в сердцах земляков вызвало ее горе. Девушка растрогалась и написала шариковой ручкой два слова: «Люблю вас».Состояние пациентки сейчас стабильное. За зрение борются офтальмологи. Как отмечают родные Тани, слух не пострадал – повреждены только ушные раковины. О пластических операциях и, так называемой, реконструктивной хирургии, пока речи нет – сейчас пока врачи занимаются восстановлением всех функций организма.Читайте также:Школьнице, которой бродячая собака разорвала лицо, собрали 50 тысяч рублей на лечение. Теперь 13-летняя Олеся Каблукова поедет на консультацию к лучшим пластическим хирургам Иркутска (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08