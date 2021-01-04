Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 января рассказывает, жителям каких территорий региона нужно быть предельно аккуратными при посещении мест массового скопления людей. Ведь именно в этих районах сейчас легче всего заразиться, так как за сутки выявлено большее количество больных.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 января: Иркутск, Ангарск и Усть-ИлимскИменно эти три города за минувшие 24 часа «принесли» наибольшее количество случаев заражения. За сутки в Приангарье COVID-19 подтвердился у 260 заболевших, из них в Иркутске – у 65, в Ангарске – у 42, в Усть-Илимске – у 39. Далее следует Куйтунский район с 33 зараженными. Вчера в Куйтунском районе, кстати, было всего 12 подтвержденных диагнозов. Заболеваемость растет. Как увеличивается количество заболевших и в Братске – 3 января было 3 пациента, сегодня еще 8. В Ангарске также было +23, а 4 января уже больше 40, в областном центре по сравнению с третьим днем нового года также отмечен рост.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 января: ситуация меняется ежедневноСитуация с заболеваемостью в территориях Приангарья меняется ежедневно. Вчера в Мамско-Чуйском районе были случаи заражения, сегодня – нет. В Черемхово было +18, сегодня так же тихо. Поэтому, несмотря на данные, осторожными стоит быть всем сибирякам. Не забывайте, что в Иркутской области все еще действует масочный режим, пользуйтесь антисептиками для рук и держите социальную дистанцию – 1.5 метра.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 января: смотрим свой районЧитайте также:Российский космонавт сделал снимок Иркутска с борта МКС. Сергей Кудь-Сверчков пригласил россиян в орбитальное путешествие по новогодней России (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08