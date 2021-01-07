Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 января. Общее количество заболевших в Приангарье на сегодня - 42377 человек. Из позитива - число победивших опасную инфекцию уже перевалило за 37 тысяч. Однако прирост новых случаев продолжается.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 января: сколько пассажиров в 2020-м проверили в аэропортуЧтобы не завезти COVID-19 из других стран и регионов России, в 2020-м в аэропорту Иркутска пассажиров стали проверяли на самочувствие - бесконтактно измерять температуру.Так, в прошлом году досмотрели 739 воздушных судов и 97 тысяч пассажиров, прилетевших из-за рубежа. Также проверили 4552 воздушных судов, а это больше 311 тысяч пассажиров и членов экипажей, которые прибыли из других уголков страны.- В аэропорту Иркутска был выявлен 81 пассажир с подозрением на инфекционное заболевание, - подвели итоги в Управлении Роспотребнадзора по региону.На изоляцию за это время отправили больше 1300 человек, прилетевших из других стран, где высокая заболеваемость коронавирусом.Также проверяли прилетевших и в аэропорту Братска. Там пассажиров с подозрением на опасную инфекцию не было.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 января: областной центр в антилидерах по заболеваемостиВ Иркутске больше всего заболевших коронавирусом за время пандемии - 15597 человек. Неудивительно, город большой, много и местных, и приезжих. Здесь же сохраняется самый высокий прирост новых случаев заболевания инфекций. За сутки в областном центре подтвердилось еще 89 заражений.Добавим, что на втором месте по числу подхвативших COVID-19 в Иркутской области - Ангарск, на третьем - Братск.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрилетающих в Бурятию обязали сдавать тест на коронавирусЭто касается пассажиров, прибывающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08