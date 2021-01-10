Коронавирус, 10 января. В Иркутской области борьба с новой коронавирусной инфекцией продолжается. Радует, что последние восемь дней количество случаев заражения за сутки уменьшилось и колеблется от 260 до 268 положительных тестов. С начала нового года диагноз лабораторно подтвердился уже у 2646 человек.Статистика заболеваемости COVID-19 на 10 января в Иркутской области такова: за сутки заразились 262 человека. Общее число случаев инфицирования в Приангарье достигло 43 431.«В больницах сейчас находятся 2621 пациент с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.Коронавирус в Иркутске, 10 января: число выздоровевших уже больше 37 600Несомненно, во всей этой ситуации радует, что в регионе большинство подхвативших заразу одержали победу над ней. По данным на сегодня их уже 37 640 человек. Только за минувшие сутки в Приангарье 246 поправившихся.К несчастью, помочь медикам удалось не всем. Сегодня, 10 января, стало известно о смерти еще 13 человек от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли уже 1456 заразившихся. Еще 191 пациент с COVID-19 был болен и другими тяжелыми болезнями, которые стали причиной их кончины.Читайте также:ПЦР-лаборатория откроется в Усольской городской больнице в январе. Там будут делать анализы на коронавирус (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08