Остался в заглохшей машине на 30-градусном морозе: полицейские из Бурятии спасли водителя из снежного плена

Спасенный водитель (справа) поблагодарил полицейских за оперативность. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

В прямом смысле в снежную ловушку попал вечером, 21 января 43-летний житель Улан-Удэ. Мужчина решил поехать на своей Мазде MPV к родственникам в село Малое Уро. Весь путь по трассе преодолел без проблем. Но, всего в нескольких километрах от села, свернув с тракта на суровую проселочную дорогу, колеса минивэна забурились в снегу.

Толкнуть его было некому, так как проезжающих мимо автолюбителей не оказалось, и мужчина начал пробовать выбраться из западни самостоятельно. Сдавал вперед, назад, вдавливал педаль газа в пол. Все без толку. Японское авто окончательно село в сибирский снег.

- Пока газовал, у меня окончательно разрядился аккумулятор и машина заглохла, - вздыхает мужчина. – На улице почти 30-градусный мороз. Что делать? Понял, что до поселка не дойду и решил позвонить на номер 112.

В дежурной части полиции, сообщение от замерзающего водителя передали ближайшему патрулю ГИБДД. Уже через полчаса на помощь к автомобилисту приехали инспектор ДПС Баир Тумунов и госинспектор регистрационно-экзаменационной группы Алдар Будаев.

- Они отогрели хозяина Мазды в своей патрульной машине, а затем довезли его до места назначения, - рассказывают в пресс-службе республиканского ГИБДД. – Машину из снега с помощью лебедки помогли вытащить спасатели. Авто поставили на ночь на стоянку отдела местной полиции.

На утро спасенный мужчина пришел забирать свою Мазду, и еще раз поблагодарил инспекторов за оперативность. О том, что могло бы произойти, останься он на морозе еще хотя бы на час, он и думать не хочет.

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