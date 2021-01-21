Нос к носу с ротвейлером: спасатели Иркутска рассказали, как выносили из огня собак во время пожара в питомнике К-9 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- В плотной завесе дыма разглядел еще одну дверь и отодвинул щеколду, нос к носу столкнулся с огромным ротвейлером, - вспоминает раннее утро 28 декабря старший пожарный Валерий Краснощеков, прибывший вместе с дежурным караулом на вызов о пожаре в питомнике К-9. – В нашей работе много запоминающихся моментов, этот стал один из них.

Не испугаться огромного пса было просто нереально. Конечно, мужчина сразу отпрянул: как поведет себя собака в стрессовой ситуации – угадать сложно. Но делать было нечего – ведь это был вопрос жизни и смерти.

- Осознал, что другого выхода нет: промедление – животное погибнет, - говорит спасатель. - Рукой нащупал ошейник и вывел упирающегося пса на улицу.

Тот самый "грозный" ротвейлер Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Как оказалось, не ротвейлера надо было бояться. Свирепо отбивалась от пожарных небольшая такса.

- В ход шли острые зубы, и только краги, защищающие руки, уберегли от травмы, - смеется командир отделения Виталий Конев.

Во время спасательной операции специалисты из 3 пожарно-спасательной части Иркутска вынесли из горящего здания 25 четвероногих. «Хвостики» находились в ветеринарном блоке, где проходили лечение. Именно это двухэтажное здание и загорелось 28 декабря в половине пятого утра. Их выносили мокрыми, надышавшимися угарным газом. Волонтерам приходилось даже делать им искусственное дыхание.

В питомнике поблагодарили пожарных за спасение собак и выдали им грамоты Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В этом же здании хранились медикаменты и корма на всех собак – их в К-9 более 600. Сгорело все. Сразу после дежурства спасатели договорились, что помогут приюту. К ним присоединились и их коллеги. В итоге пожарные привезли в питомник 200 килограммов кормов и круп и еще раз пообщались с четвероногими – в спокойной обстановке - без огня и дыма.

Спасатели привезли четвероногим 200 кг кормов и круп Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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