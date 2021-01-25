"Мечта сбылась!": уникальные кадры фигуристки Евгении Медведевой из ее путешествия в Забайкалье. Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Мечта сбылась. Спасибо, Чита! " Так сама Евгения Медведева написала о своей поездке в Забайкалье. Что за мечта? Для многих это может показаться удивительным. Но Евгения так подписывает в Инстаграме кадры с двух местных озер, на которых она покаталась на коньках и опробовала свои знаменитые вращения. Кажется, что такого. Да у нас любой мальчишка может рвануть на озера....Стоп. Это у вас. Живя рядом с красотой и невероятным простором, люди, случается, мало это ценят. А вот Женя, любимица миллионов, чемпионка и рекордсменка, эту самую красоту сибирской дали и необъятных пространств увидела... Причем увидела сначала через иллюминатор самолета.

- Когда Евгения подлетала к Чите, она обратила внимание на то, что у нас есть в городе озеро. Попросила ее туда привезти. Мы свозили, она покаталась, и ей очень понравилось. После обеда ее свозили на Арахлей, она тоже покаталась, была в восторге от нашей природы, от того, что у нас так много озер, - рассказал о том, как появились эта идея, министр спорта Забайкалья Виталий Ломаев.

Вот прославленная российская фигуристка Евгения Медведева – чемпионка мира и Европы – катается по льду озера Кенон в Чите. В длинном пуховике с капюшоном и теплых штанах (Сибирь, зима!):

- Смотрите, какие чистые следы после лезвий коньков остаются на льду…

А спустя пару часов фигуристка уже демонстрировала свои фирменные вращения на льду озера Арахлей, что в ста километрах от Читы. И ничего, что на улице стоят сильные морозы – разве это помеха?!

- Холодно, но здорово, - делится спортсменка эмоциями после катания. – Я в восторге.

В Забайкальский край Евгения Медведева прилетела на спортивный праздник. Фото: министерство спорта Забайкальского края.

В Забайкальском крае открывают пятилетку спорта. Поэтому и пригласили знаменитую фигуристку.

Евгения Медведева провела мастер-класс для юных фигуристов в Чите. Фото: министерство спорта Забайкальского края.

Серебряный призер Олимпиады 2018 года показала мальчишкам и девчонкам, которые делают первые шаги в большой спорт, свои фирменные вращения . С большим азартом дети повторяли за спортсменкой плавные, изящные элементы, стараясь каждый проявить себя.

Сама Женя, после мастер-класса для юных спортсменов, призналась, что "фигурное катание мне дало все – именно поэтому я сейчас стою здесь". И она искренне надеется, что "может, у кого-то изменится жизнь после нашей встречи". Спортсменка не только показала ребятам движения (конечно, заниматься с забайкальскими ребятишками должны их тренеры) , она дала им надежду - есть шанс достичь такого же уровня, есть шанс стоять на олимпийском пьедестале и брать золото чемпионатов мира.

Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края.

А потом по всем местным каналам показали торжественное открытие Пятилетки спорта. И Женя Медведева показала свою программу. Публикуем уникальные фото фигуристки Евгении Медведевой из Забайкалья. На этих кадрах из читинского Ледового дворца она узнаваема. Столь же ярко и наотмашь чемпионка Евгения Медведева выступала на соревнованиях в борьбе за первое место. А нашу чемпионку опять ждут старты. Уже в феврале она станет капитаном одной из команд фигуристов.

Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края.

Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края.

Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края.

Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края.