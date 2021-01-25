Коронавирус в Иркутске, последние новости о коронавирусе на 25 января: прививки от COVID-19 поставили более 8500 жителей региона Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус в Иркутске, 25 января. Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе уже больше 47 000. Но большинство – более 41 500 человек уже выздоровели. Заболевших по-прежнему продолжают лечить в ковидных госпиталях и амбулаторно. Число подхвативших заразу за сутки вот уже несколько недель держится на одном уровне плюс/минус 260.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутске на 25 января: за сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился у 262 человек, общее число случаев инфицирования возросло до 47 353, радует, что большинство - 41 686 (+118 за сутки) с болезнью уже справились.

В больницах на 25 января находятся 2370 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Дома от нее также лечатся 7387 человек. Увы, сегодня стало известно еще о 10 скончавшихся от COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1607 заболевших, еще 202 зараженных имели в анамнезе иные болезни, которые их сгубили.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 января: 8500 поставили прививку от COVID-19

Вакцинация в регионе началась в первой половине декабря. Сначала поставили прививки медикам, учителям, работницам общественного транспорта, соцработникам. В январе объявили о том, что сделать «укол здоровья» может каждый желающий. Для этого нужно записаться – либо на сайте Госуслуги, либо позвонив в прививочный пункт. Адреса и телефоны кабинетов - здесь.

Со временем медпункты, где можно вакцинироваться от COVID-19, появятся в каждом муниципалитете Иркутской области. Работа по их открытию идет даже в выходные. Так, прививки в эту субботу начали делать в Тайшете и за выходные первый компонент вакцины ввели уже сотне сибиряков.

- Все прививочные пункты работают в субботу, некоторые из них в воскресенье, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Приангарья. - Такой график работы функционирует с целью доступности вакцинации для населения.

С начала вакцинации в регионе прививку уже поставили более 8500 добровольцев. Напомним, противопоказания – наличие хронических заболеваний, для женщин – беременность и кормление грудью, ОРВИ (после болезни должно пройти как минимум 14 дней), возраст до 18 лет.

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