«Расходитесь по домам»: министр МВД Бурятии вышел к участникам несанкционированного митинга 31 января 2021 года в Улан-Удэ

Министр внутренних дел республики Бурятия Олег Кудинов лично вышел к участникам несанкционированного митинга, который, как и по всей стране, прошел 31 января в Улан-Удэ. Фото: скрин с видео

Министр внутренних дел республики Бурятия Олег Кудинов лично вышел к участникам несанкционированного митинга, который, как и по всей стране, прошел 31 января в Улан-Удэ. С громкоговорителем в руках глава МВД общался с митингующими, призывал к порядку. Видео того, как он наставляет собравшихся, появилось в соцсетях.

- Если не хотите, чтобы у кого-то был административный арест, расходитесь по домам, - призывает в рупор Олег Кудинов. – Сегодня выходной день. И так много проблем в жизни, мы с вами в состоянии их решать. И не надо слушать каких-то провокаторов, уважаемые земляки.

Судя по видео, кто-то из протестующих пытался возражать министру.

- Здесь нет провокаторов, - слышен вдалеке голос женщины. Но министр остался на этот выкрик невозмутимым.

- Расходитесь по домам, уважаемые граждане, - говорит он после минутной паузы.

Сколько жителей столицы Улан-Удэ стали участниками несанкционированной акции, уточняется.

По информации Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, в этот день сотрудники полиции задержали 33 человека.

- Данные предварительные, - уточнила она. – С семи гражданами проведена профилактическая беседа, на остальных составлены административные протоколы.

По ее оценке, в несанкционированном митинге 31 января в Улан-Удэ приняли участие 50-60 человек. Людей было гораздо меньше, чем на такой же акции 23 января. Митинг в Улан-Удэ продлился менее часа.

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