Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 февраля: в ковидных госпиталях менее 2000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 1 февраля. Обстановка с заболеваемостью в регионе: количество коек в резерве более 40% - менее 2000 пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах Приангарья - такой показатель был достигнут на прошлой неделе впервые за долгое время, снизилось количество тяжелых больных, запас лекарств для амбулаторных больных достаточен.

В связи с этим в регионе приняли за последние дни ряд важных решений – перейти на очное обучение разрешили студентам, сняли ограничения в работе для саун, СПА-центров и ресторанов и кафе. Позволить это сделало то, что количество выявляемых случаев заражения за сутки с прошлого года держится на прежнем уровне – выявляется плюс/минус 260 положительных тестов.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутске на 1 февраля: за сутки +257 инфицированных. Общее число случаев заражения с начала пандемии, как сообщает минздрав Приангарья, 1 февраля достигло 49 188. За сутки выздоровели 96 человек, всего с инфекцией справились 96 человек. Еще 10 пациентов скончались от коронавируса. Всего COVID-19 в регионе сгубил уже 1679 человек.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 февраля: «Молчановка» закрыла читальные залы

На полмесяца закрыла читальные залы Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. С сегодняшнего дня до 14 февраля «Молчановка» обслуживать читателей ограниченно. Как пояснили в самой библиотеке, сложности возникли из-за сложной эпидемической обстановки.

- Вы сможете оформить заказ через электронный каталог библиотеки, - объясняют библиотекари, как можно получить книги. – Забрать выбранные книги можно будет в соответствии с режимом работы со вторника по воскресенье на ресепшен.

Также можно будет пользоваться услугой бесплатной электронной доставки – вам на почту могут прислать копии фрагментов книг, статей, диссертаций.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 февраля.

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