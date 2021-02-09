На судебного пристава напали с ножом и шилом в Улан-Удэ

Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Конфликт, который едва не перерос в кровавую поножовщину произошел 8 февраля у Советского районного суда Улан-Удэ. Днем в здание суда на один из процессов пришел мужчина. Он несколько минут ждал в коридоре начала заседания, а затем решил зайти в закрытое на ремонт помещение. Это заметил судебный пристав.

- Там закрыто, - сказал он посетителю.

Неизвестно, что возмутило мужчину, но сразу после этого он стал агрессивным.

- Пойдем выйдем на улицу и разберемся там, - предложил он приставу.

Тот реагировать на это не стал, а просто решил проводить агрессивного посетителя из здания суда на улицу. Там уже разъяренный оппонент неожиданно достал из кармана шило и складной нож. Пристав схватил мужчину за руки, чтобы обезоружить его. Выполнив прием, ему удалось выхватить нож и отбросить его в сторону. Нападавший остался с шилом. В какой-то момент он отвлекся, и пристав смог забежать обратно в здание суда, где вызвал в полицию. Дебошира задержали через несколько минут.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Вскоре задержанному должны избрать меру пресечения.

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