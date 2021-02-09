Новые уголовные дела заведены по факту насилия над заключенными в иркутской колонии и СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжается большая проверка исправительных учреждений. Напомним, она началась еще в середине января после того, как в иркутской исправительной колонии №6 нашли ряд нарушений. Там выявили факт сексуального насилия со стороны осужденных в отношении 31-летнего осужденного.

- 8 февраля подозреваемые в этом преступлении найдены и задержаны, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. Кроме этого, возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.

Что касается нарушений в иркутском СИЗО-1, то там еще на прошлой неделе за превышение должностных полномочий задержали одного из младших инспекторов. Его подозревают в насилии над осужденным. Также возбуждены уголовные дела по фактам побоев и даже пыток в ИК-15, СИЗО-1 и СИЗО-6

Напомним, что на днях в соцсетях появилось видео на котором якобы осужденный, отбывающий наказание в ИК-15, ныряет в выгребную яму. В региональном ГУФСИН уже прокомментировали этот скандальный ролик. В ведомстве ответили, что видео фейковое.

- Детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15, - отметили в ГУФСИН Приангарья. - Выгребные ямы подобного типа в учреждении отсутствуют. Кроме того, на "осужденном" отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца.

Несмотря на эти скандалы, в ГУФСИН отметили, что обстановка в исправительных учреждениях региона сейчас стабильная. Все работает в штатном режиме.

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