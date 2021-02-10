В первой части нашего журналистского расследования, посвященного делу Дмитрия Матвеева, мы пришли к выводу, что роспуск коллегии присяжных заседателей возможно мог быть связан с вынесением ими «нежелательного» приговора.- Оправдательный приговор был абсолютно не нужен «потерпевшим» - Руслану Дукину и Ольге Казаковой, а также их бенефициару Татьяне Казаковой. Не нужен он и следственным органам, которые могут получить серьезные неприятности за то, что инвалид-колясочник Дмитрий Матвеев полтора месяца незаконно содержался в СИЗО, и за то, что там до сих пор находятся четверо чеченцев. Я думаю не нужен оправдательный приговор и прокурору Люцай, который выдвинул абсолютно пустое обвинение, - настолько пустое и основанное на таких «высосанных из пальца» доказательствах, что даже простые люди, выступавшие в роли присяжных, воспринимают это как абсолютный бред, - прокомментировал данную ситуацию адвокат Адвокатской палаты Иркутской области, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права ИГУ доцент Роман Кравцов.Напомним, известный иркутский бизнесмен и меценат Дмитрий Матвеев обвиняется в том, что он якобы организовал похищение своего бывшего сотрудника Руслана Дукина и привлек для этого нескольких чеченцев, которые доставили Дукина к нему в дом поздним вечером 1 июня 2018 года. По версии следствия, сделал он это якобы для того, чтобы завладеть ООО «Престиж», необходимым Матвееву, потому что на балансе данной организации зарегистрирован большой имущественный комплекс стоимостью около 300 млн рублей - нежилые здания и земельный участок по адресу: ул. Советская, 58.- На самом деле, похищать Руслана Дукина для Матвеева не имело никакого смысла, поскольку на 1 июня 2018 года, когда состоялось «похищение», Дукин уже давно не имел никакого отношения к ООО «Престиж» - эта компания была им продана Ольге Казаковой еще в ноябре 2015 года. То есть чтобы завладеть «Престижем», похищать нужно было не Дукина, а именно ее, Казакову, - объясняет адвокат Дмитрия Матвеева Ольга Измайлова. - Кроме того, эти здания, где располагались ТЦ «Престиж» и ТЦ «Кенгуру», были снесены еще в 2013 - 2014 гг. (и не просто снесены, но и сняты с регистрационного учета), а на их месте выстроен МТЦ «Новый». А земельный участок выбыл из ООО «Престиж» в сентябре 2015 года путем продажи физическому лицу Ольге Казаковой - еще до того, как она приобрела у Дукина сам «Престиж». Наши попытки донести это до присяжных натолкнулись на сильное противодействие со стороны суда, но и то, что защита смогла сообщить присяжным, вызвало у них глубокое удивление и непонимание!Таким образом, заявляемая следствием и обвинением цель похищения Дукина - подписание договора купли-продажи на ООО «Престиж» - не выдерживает никакой критики, поскольку Матвеев отлично знал, что «Престиж» уже давно не принадлежит Дукину. Здесь стоит вспомнить и о том, что продажа любого юридического лица предполагает обязательное нотариальное оформление сделки - без этого договор не будет иметь юридической силы. Но никакой нотариус в событиях 1 июня 2018 года не участвовал. Это говорит о какой-то запредельной инфантильности Матвеева или о том, что никакого договора купли-продажи никто не подписывал. К тому же, несмотря на многочисленные обыски, этот документ так и не был обнаружен, и о его наличии свидетельствуют лишь показания одного-единственного человека - того самого Руслана Дукина, о репутации которого весьма красноречиво свидетельствует вышеупомянутая история с продажей им ООО «Престиж» в 2015 году.- 13 ноября Дукин, являвшийся номинальным владельцем ООО «Престиж», продал его доверенному лицу Матвеева Александру Исайченко, а на следующий день, 14 ноября, продал «Престиж» еще раз - Ольге Казаковой, совершив тем самым мошеннические действия. Причем мы знаем, что вторая продажа (Ольге Казаковой) была совершена Дукиным под влиянием Татьяны Казаковой, которая, к тому же, обещала ему за это машину и коттедж. А провела сделку задним числом (то есть не 14 ноября, а днем раньше) нотариус Орлова. По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, но в данный момент оно прекращено, поскольку Арбитражный суд Амурской области (где стоит на учете ООО «Престиж») по формальным основаниям постановил, что первичной сделкой являлась именно сделка с Казаковой. Дело в том, что она была проведена с использованием оригиналов документов, а сделка с Исайченко - по заверенным нотариальным копиям, - рассказывает Ольга Измайлова.Итак, из рассказов причастных лиц мы видим, что версия похищения рассыпается как карточный домик. Причем увидеть это мы можем и в буквальном смысле слова: в многочисленных видеороликах, размещенных в сети YouTube, например, здесь. Дело в том, что в доме Матвеева установлено 50 камер видеонаблюдения, которые засняли картину, весьма далекую от классического похищения: Дукин один, свободно разгуливает по территории, разговаривает по телефону. Там же можно ознакомиться и с показаниями свидетелей.Например, повар Матвеева Венера Ющенко рассказывает: «Они сидели вдвоем и мирно разговаривали и смеялись. Вел он (Дукин) себя очень раскрепощенно, улыбался, хохотал, что-то рассказывал. Он спокойно выходил из беседки, курил, разговаривал по телефону».Охранник Василий Эйсмонт: «Дукин был выпивший, улыбался, курил сигареты, разговаривал. Ничего трагического в его облике не было».Словом, вы можете увидеть все: от приезда гостей в дом Матвеевых и до отъезда автомобиля с Дукиным в отдел полиции № 9. Хорошо видно и то, как в 500 метрах от ворот домовладения автомобиль с Дукиным остановили полицейские (кстати, камеры зафиксировали и то, что полиция зачем-то дежурила у дома Матвеева чуть ли не всю ночь).Там же и первоначальные показания Дукина: «Я просто приехал к Матвееву поговорить. Я его знакомый, не более того». А на вопрос об обнаруженных у него небольших телесных повреждениях он отвечал, что это следы ДТП, в которое он попал накануне. На вопрос о применении к нему насилия отметил, что ни у кого на это здоровья не хватит (Дукин бывший спортсмен и кандидат в мастера спорта по боксу).Стоит отметить, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, имеющиеся у Дукина царапины и ссадины не причинили вреда его здоровью. Не причинен Дукину и материальный вред. Это важно, поскольку для признания лица потерпевшим по делу необходимо наличие физического, материального или морального вреда. Однако, как выясняется, Дукину не был причинен вообще какой-либо вред. И даже более того, следствием установлен факт, что Руслан Дукин уехал от Матвеева не с пустыми руками - он увез с собой 10 тысяч долларов, полученных от «похитителя». Как позже объяснял «похищенный», деньги он принял, чтобы усыпить бдительность Матвеева и его подельников. Кстати, если верить словам Дукина, с этой же целью он в одиночку «приговорил» почти целую бутылку выдержанного коньяка «Хеннесси», которым его потчевали «похитители». Всех бы так похищали, не правда ли?!- Причем данные 10 тысяч долларов - это был лишь аванс. Всего Матвеев пообещал заплатить ему 5 миллионов рублей. За что? За то, что Дукин согласился рассказать полиции всю правду о двойной продаже ООО «Престиж» в ноябре 2015 года, - объясняет Ольга Измайлова. - Так что, мы с Дмитрием Геннадьевичем Матвеевым считаем, что все дело с похищением было организовано для того, чтобы замять, скрыть это мошенничество. Ведь в отношении Дукина была организована самая настоящая акция «план-перехват»: сначала полиция дежурила у особняка Матвеева и остановила автомобиль с Дукиным, едва он отъехал от ворот, а затем, всего через полчаса, ранним субботним утром задерживать Матвеева примчалось более десятка полицейских!Свои первоначальные показания (о том, что он всю ночь провел в гостях у Матвеева) Дукин сменил чуть позже - когда его привезли в отдел Следственного комитета по адресу: ул. Марата, 4 и туда примчалась Татьяна Васильевна Казакова. Вот тогда-то и была озвучена версия о похищении Дукина и подписании им каких-то документов об отчуждении не принадлежащего ему имущества.- Во время судебных заседаний мне было хорошо видно, что присяжные совершенно не верят в эту версию, - вспоминает Измайлова. - К тому же Дукин озвучивал ее весьма неубедительно, какими-то отдельными заученными фразами: «Моя воля была сломлена», «Моя воля была подавлена», «Меня избили» и т.д.Но все-таки, как же Руслан Дукин оказался в доме Матвеева?- Его привезли туда чеченцы, которые приехали в Иркутск весной 2018 года для урегулирования конфликта между бывшими супругами, - отвечает Измайлова. - Причем пригласила их сюда именно Татьяна Казакова, пообещав этим «арбитрам» в качестве гонорара… тот самый многострадальный «Престиж»! Но в ходе разбирательства Дмитрий Матвеев предметно объяснил им, что на данный момент «Престиж» является абсолютной пустышкой, а заодно и посвятил чеченцев в остальные детали конфликта. После этого они и решили пообщаться с Дукиным и привезли его в дом Дмитрия Геннадьевича, что оказалось для него полной неожиданностью. Причем привезли отнюдь не в багажнике автомобиля, как это бывает в классических фильмах о похищениях: на записях камер наблюдения хорошо видно, как Дукин и Матвеев пожимают друг другу руку при встрече.Между тем и следствие, и обвинение упорно твердят о похищении, к тому же отягченным еще одним составом преступления. Изначально утверждалось, что похищение Дукина было предпринято с целью вымогательства, но после того как стало ясно, что доказать факт вымогательства не получается (поскольку в наличии нет никаких якобы подписанных Дукиным документов), следствие переключилось на вторую версию произошедшего - самоуправство. Якобы Матвеев похитил Дукина, чтобы последний дал показания, восстанавливающие его права или права Исайченко на долю в «Престиже», и, соответственно, завладеть имуществом, которым на тот момент владела Ольга Сергеевна Казакова. Так Казакова-младшая превратилась в потерпевшую.- Задача следствия здесь - подключить к составу преступления «похищение» любой другой состав, будь то вымогательство или самоуправство. То, что «вымогательство» - это очень серьезная статья, в отличие от «самоуправства», которое является преступлением небольшой тяжести и чаще всего карается всего лишь штрафом, значения не имеет, - объясняет Ольга Измайлова. - Дело в том, что статья 126 УК РФ (похищение) предусматривает освобождение от наказания в том случае, если похищенный был добровольно отпущен - при условии, что в действиях обвиняемого отсутствуют иные составы преступления. То есть даже если похищение и имело место на самом деле, - все его участники должны быть освобождены от уголовного преследования, ведь они выпустили Дукина на свободу. Поэтому следствию очень важно дополнить «похищение» каким-то «довеском», исключающим для Матвеева возможность использовать эту лазейку.Но и этот «довесок» вызывает множество вопросов. Ведь на самоуправство, по версии следствия, Матвеев пошел, чтобы за счет выбитых из Дукина показаний причинить ущерб Казаковой-младшей, которая в результате этих показаний - внимание! - может лишиться принадлежащего ей и ООО «Престиж» имущества.Согласитесь, звучит очень странно! Ведь исходя из этой логики, получается, что и преступнику, который, к примеру, угнал чужую машину и легализовал ее при помощи подельников, тоже будет нанесен ущерб, если подельники позже сменят показания и расскажут полиции и суду, как все было на самом деле? И государство должно обрушить всю мощь своего карательного аппарата на заявившего о пропаже хозяина машины - лишь бы не нанести ущерба преступнику, отобрав у него угнанный автомобиль? Так, что ли, получается?!Юрист Юрий Рузавин считает, что ключ ко всем этим странностям - торговый центр «Версаль».- В конце 2014 года Татьяна Казакова дала Дмитрию Матвееву расписку, в соответствии с которой приняла на себя обязательства в рамках договоренностей по разделу совместно нажитого имущества передать ему определенные активы. В том числе и 36-процентную долю в этом торговом центре, записанную Казаковой на трех номинальных лиц. Кроме того, она обязалась вывести «Версаль» из залога, в котором он находится по кредиту, взятому на строительство МТЦ «Новый» (залогодателями и поручителями оказались Матвеев, его родственники и бизнес-партнеры). Таким образом, Матвееву должен был отойти весь «Версаль», а его бывшей супруге весь «Новый». Сегодня же доля Матвеева и его бизнес-партнеров в ТЦ «Версаль» по-прежнему составляет 64 процента: несмотря на то что он исполнил свои обязательства перед Казаковой, переписав на МТЦ «Новый» принадлежащие ему активы, обещанные 36 процентов «Версаля» он так и не получил! Более того, данный торговый центр по-прежнему находится в залоге, и это самая настоящая мина замедленного действия стоимостью в более чем миллиард рублей. Так, Матвееву уже приходят письма из банка: дескать, а не готовы ли вы рассмотреть возможность передачи нам своих активов в ТЦ «Версаль» в случае непогашения Казаковой задолженности по МТЦ «Новый»? - рассказывает Юрий Рузавин.По словам Рузавина, Дмитрий Матвеев очень заинтересован в разрешении конфликта и все время призывал Казакову к добросовестному исполнению ее обязательств.- В ответ она начала предъявлять нам требования на 300 миллионов рублей по поддельной расписке - якобы у нее их занял сын Матвеева Иван. Начала устраивать гонения на арендаторов и разборки в «Версале» в духе лихих 90-х - в YouTube множество роликов на эту тему (https://www.youtube.com/watch?v=y82195ZncmU https://www.youtube.com/watch?v=TKOrpyZSW5s https://www.youtube.com/watch?v=ic4Saj4tLDw). Однако реакция правоохранительных органов на все эти вопиющие случаи была одинакова - абсолютно нулевая. Буквально все «спускалось на тормозах» - и поддельная долговая расписка, и организация беспорядков в «Версале», и даже заснятая на видео дача взятки, когда Казакова в торговом центре запихивала полицейскому деньги в карман. А ведь все это самые настоящие уголовные преступления, но за них отчего-то никто никого наказывать не собирается. Зато Матвеев находится на скамье подсудимых, а четверо его «подельников» и вовсе пребывают сейчас в тюремных камерах, где они находятся уже третий год, пока расследовалось и слушалось в суде их дело (там же побывал и Матвеев, но как инвалид-колясочник сумел добиться хотя бы относительной свободы в стенах своего дома). И все это из-за обвинений в похищении, которые не выдерживают никакой критики, - говорит Рузавин. - Так что, исходя из всей логики этой ситуации, получается, что Руслан Дукин и Ольга Казакова отнюдь не потерпевшие, а самые настоящие выгодоприобретатели. Да и Татьяна Казакова тоже, ведь лишение свободы Матвеева позволяет ей завладеть имуществом бывшего супруга.- Очевидно, что у этого уголовного дела есть все признаки заказного, - резюмирует адвокат Роман Кравцов. - Оно было возбуждено без проведения проверки, а лица, признанные потерпевшими, таковыми, по сути, не являются ввиду отсутствия причиненного им вреда. В пользу именно заказного характера уголовного дела свидетельствуют и посадка инвалида-колясочника в СИЗО сразу же после возбуждения уголовного дела, несмотря на законные ограничения по содержанию таких лиц под стражей, а также много других интересных моментов.