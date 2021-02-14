Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 февраля: в ковидных госпиталях лечат 1835 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 14 февраля. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 248 человек, тогда как ранее в среднем было 250-260 случаев. Это не может не радовать, возможно, плато на котором регион находится с декабря прошлого года «пошатнулось» и в Иркутской области началось снижение темпов заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 14 февраля такова: общее число случаев инфицирования – 52 529. Из них с болезнью справились уже 48 084 (только за сутки отрицательные тесты на COVID-19 пришли 354 сибирякам).

В больницах медики продолжают бороться за здоровье и жизнь 1835 пациентов. Увы, стало известно, что за минувшие сутки скончались еще 8 человек от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 1785 подхвативших заразу. Еще 217 заразившихся новой коронавирусной инфекцией имели в анамнезе иные тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 февраля: медучреждения в Братске переходят к прежнему формату работы

Об этом стало известно после поездки министра здравоохранения региона Якова Сандакова на север области. В Братске ежедневно выявляют от 10 до 23 новых случаев заражения. С начала пандемии там заболели 3183 человека. Прививки от коронавируса поставили уже порядка двух с половиной тысяч братчан. Сейчас в городе работает пять пунктов вакцинации от COVID-19. Ситуация с заболеваемостью позволяет медицинским учреждениям города вернуться к работе в штатном режиме.

Записаться на прививку можно через Госуслуги. Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 февраля.

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