Историю своей боли и счастья победившая иркутянка Карина Поменчук решила рассказать в танце. В нем – все: ее боль, ее грусть, ее принятие, борьба за свою жизнь и победа. Победа над лимфомой Ходжкина, то есть раком.«Я победитель! Я смогла исцелиться от рака и готова кричать про это на весь мир!» - написала Карина Поменчук в своем аккаунте Инстаграм. – «Счастье и гордость переполняют меня. Я вам скажу, это не было легко, это было действительно сложно. И морально и физически. Но сегодня, я могу есть без тошноты, жить с ясным сознанием и опухоль 9 см в легком превратилась просто в мертвую ткань, которая не мешает мне жить. Лимфоузлы более не поражены раком. Спасибо моим врачам, что спасли мне жизнь».Эта счастливая история началась шесть месяцев назад. И, конечно, далекими от этих эмоциями – страхом, горькими слезами. Но Карина смогла взять себя в руки и отнестись к ситуации… с юмором.- Без смеха все это просто не перенести, - говорит Карина Поменчук.Она всегда была полна жизни, любила свое тело, подавала им пример другим, так как работала фитнес-тренером, решила, что ни болезнь, ни операции, ни химиотерапия, которая оставила девушку без копны шикарных волос ничего не изменят. Она еще тогда заявила, написав в соцсетях: «Смотри, как я исцелюсь от рака и даже лысая буду красивая и счастливая». И это свое обещание она сдержала. Точнее оба. Она исцелилась и счастлива.За эти пять месяцев кроме лечения она проходила и духовную трансформацию и теперь подает пример не только своей стройностью, но и силой духа – она сама стала мотивацией для людей, столкнувшихся с этим страшным диагнозом.- Другим девушкам, которые тоже лечатся от рака, я стараюсь донести мысль, что не нужно скрывать свою внешность, носить неудобный парик и переживать по этому поводу. Если вы поверите в свою красоту, то и окружающие это почувствуют, - рассказала Карина корреспонденту КП-Иркутск.Для этого иркутянка участвует в фотосессиях и благотворительных вечерах, дает интервью, танцует … Танцы – до болезни занимали большую часть в жизни девушки, она профессионально танцевала в коллективе, который создала сама и была его руководителем. В сети уже есть одно видео после первой химиотерапии – было нелегко, но она справилась, как сделала это и для своего победного ролика.- Этот танец я сама не ставила, работала с хореографом Анной Кобец, такое направление – оно называется трайбл – для меня в новинку, хотелось чего-то нового, у меня ведь новая жизнь началась, - улыбается Карина.Записывали видео перед лучевой терапией, которую сейчас проходит Карина – это можно назвать «контрольным выстрелом» для лимфомы, так как знала – во время очередного этапа у нее совсем не будет сил.- На запись ролика ушел примерно час. Нужно было несколько дублей – общий план, крупный план. Было сложно, до сих сильно болят суставы, я еле хожу, но то, что я станцую победный танец, я загадала еще в середине лечения. Конечно, до болезни я танцевала лучше, но вполне довольна собою, - говорит Карина Поменчук. – Думаю, все получилось.И восторженные отзывы подписчиков это подтверждают, а видео с танцем победительницы посмотрели уже больше 19 000 человек. В конце ролика Карина поворачивается в камеру затылком, а на нем надпись #лимфомапрощайЧитайте также:«Когда заболел раком, мы с женой ждали малыша»: сибиряки победили страшную болезнь любовью. Актеру из Улан-Удэ Артуру Шувалову помогала в борьбе за жизнь его супруга Светлана Полянская (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08