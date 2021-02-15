Своры бездомных псов пугают иркутян. Вот, например, жалоба из соцсетей:«Микрорайон Топкинский, возле детского сада №156 живет стая собак. Именно живет, несколько сердобольных женщин носят еду и прикармливают стаю, сделали что-то похожее на будку. Каждое утро бешеный лай. Люди идут в обход, рядом детская площадка. «Мусорка» часто переполнена, собаки растаскивают пакеты, рвут их на площадке… Страшно за ребятишек, которые ходят одни...», - к записи прилагается фото, на котором запечатлена свора из пяти упитанных животных.А на днях в Ленинском районе Иркутска едва не пострадала школьница. В интернете разлетелось видео: толпа четвероногих с лаем бросается на девочку. Она в ужасе падает на колени посреди дороги и пытается отбиться снежками… Чем могло обернуться нападение, случившееся 12 февраля на улице Гравийной, даже подумать страшно. Особенно после череды трагедий в соседней Бурятии, где бродячие собаки сначала до полусмерти растерзали 20-летнюю девушку, а затем разорвали ногу 7-летнему мальчонке.Но маленькая иркутянка, к счастью, не пострадала. Псы не успели ее покусать - их разогнал проезжавший мимо автомобилист. Буквально протаранил! Собаки бросились врассыпную.- А вы меня до дому подвезете? Я очень боюсь этих собак, - навзрыд заплакала малышка, подбежав к спасителю.Водитель, разумеется, подбросил испуганную девчушку до дому. Не бросать же ее одну посреди улицы после пережитого ужаса. Но своим поступком не хвалится: говорит, бродячих псов в том районе немало, и это спасение - лишь частный случай. Следователи, к слову, уже начали по этой истории доследственную проверку по статье «Халатность» - ведь должен вестись отлов.Конечно, бродяжек с улиц забирают. В первую очередь, агрессивных, тех, что сбиваются в стаи у школ и детсадов, и на кого жалуются горожане. Вольготнее и сытнее всего стаям живется в частном секторе. Как раз в таком месте и напали на школьницу.- После случившегося на улицу Гравийную оперативно выехали специалисты, чтобы отловить стаю, - прокомментировали «Комсомолке» в городской администрации.Всего же за месяц в Иркутске забрали с улиц 73 бездомных собак. Контракт с одним из местных приютов заключили в январе. Имеется конкретный план на год.- Так, в 2020 году из областного бюджета Иркутску выделяли 7,9 миллиона рублей на отлов и содержание 1345 животных, - рассказали специалисты комитета городского обустройства мэрии. - А в 2021 году предоставлено 4,6 миллиона рублей на отлов 910 животных. Это в два раза меньше, чем их выявлено: по итогам мониторинга, проведенного службой ветеринарии Иркутской области в 2020 году, всего таковых на территории города - 1838.Получается, на одну собаку - около пяти тысяч рублей. Но ее нужно не просто поймать и привезти в приют. Вдруг больна? Не обойтись без осмотра ветеринара и, возможно, лечения. Стерилизация, вакцинация и чипирование - тоже обязательные пункты. Только после этого собаку разрешается снова вернуть на улицу (тогда она не будет опасна, да и потомства уже не принесет).А в ближайшее время схема изменится: за все процедуры начнут платить отдельно, по факту. Вырастет ли общая сумма на отлов и содержание одного четвероного? Вероятно. Но пока точных расчетов нет. Тема отлова бродячих животных активно обсуждается на региональном уровне.- Специалисты не были мотивированы работать, ссылаясь на низкую стоимость за отлов одной собаки, кроме того, не всегда тех собак, что забирали с улиц, должным образом чипировали, вакцинировали и стерилизовали, - считает председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания Иркутской области Роман Габов. - А когда каждый этап начнет оплачиваться отдельно, пропустить какой-либо из них не получится. Еще важный момент: обязанности можно будет разделять. Например, одни смогут заниматься конкретно отловом и перевозкой собак, а другие - кормить и содержать их на время процедур.Для Иркутской области это эксперимент и как он себя покажет - станет ли меньше бродячих животных на улицах - увидим.- Всем главам муниципалитетов необходимо поставить на жесткий контроль все сообщения в соцсетях, на платформах обратной связи с населением по поводу бродячих животных, - подчеркнули в правительстве региона. - Осуществляют полномочия по отлову животных без владельцев муниципальные образования. Перед ними стоит задача правильно организовать работу в соответствии с действующим законодательством по заключению контрактов. Также необходимо активизировать работу административных комиссий, привлекать к ответственности лиц, нарушающих законодательство по содержанию домашних животных.КСТАТИЧипирование станет обязательнымИ это, кстати, не все новшества. Чипирование в этом году становится обязательным, благодаря этому за выпущенными собаками смогут следить в специальной информационной системе.И еще. На отлов, карантин, вакцинацию, стерилизацию и лечение каждой собаки приютам теперь дают не 25, а только 20 дней, затем ее нужно вернуть на улицу. Возможно, это поможет быстрее отрабатывать заявки.ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИККуда жаловатьсяЕсли возле жилых домов, школ, детсадов бегают псы, то можно подать заявку на их отлов, позвонив в отдел санитарного состояния комитета городского обустройства администрации Иркутска, телефон: (3952) 52-01-35.