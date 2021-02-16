Иркутск славится старинными домами. Особенно деревянными, с резными наличниками и узорным орнаментом, - это ли не дух прошлых столетий!- В городе расположено 719 объектов культурного наследия - памятников деревянного зодчества, 374 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, - говорит руководитель службы по охране объектов культурного наследия Приангарья Виталий Соколов.Старинные дома в центре Иркутска сохранились с разных эпох, все выполнены в разных стилях, но при этом воспринимаются как единый гармоничный ансамбль. И в этом их особенность! Гуляя по уютным улочкам, разглядывая деревянные строения, можно понять, как любимый город строился и развивался почти с самого его основания (кроме первого столетия). Переломным этапом в развитии города был большой пожар 1879 года. Тогда выгорел почти весь центр Иркутска, в огне погибло много домов, построенных в XVII - XIX веках.Однако выстоял дом Шубиных, и сейчас он самый старый из деревянных в Иркутске. Здание находится на улице Лапина.- Дом отреставрирован за счет частных средств, - рассказывают специалисты. - Долгие годы он подвергался неправильной эксплуатации, несколько раз горел и в итоге был изъят у собственников. К сожалению, реставраторам удалось использовать лишь небольшую часть подлинных бревен. Сохранившиеся фрагменты применили в оконных и дверных простенках. Это объясняется спецификой памятников деревянного зодчества, когда объект из разряда «находящегося в неудовлетворительном состоянии» переходит в статус аварийного в течение всего двух-четырех лет.А еще чудом пережил тот страшный пожар «горбатый» дом, стоящий на улице Пятой Армии. Так его прозвали за высокую четырехскатную крышу. Но здание, возведенное во второй половине XVIII века, последнее в Иркутске из той эпохи, снесли в 1961 году…Ответственность несет собственникСейчас к исторической ценности деревянных домов особое внимание.- Согласно федеральному законодательству, сохранение зданий, которые являются памятниками истории и культуры, - это обязанность собственника, - разъясняет Виталий Соколов. - Такие здания запрещено перестраивать, достраивать к ним веранды, вторые этажи, мансарды, изменять внешний вид. Для капремонта и реставрации необходимо получить согласование экспертов в сфере сохранения объектов культурного наследия. Собственники знают об этом, но нарушают закон.Только за 2020 год владельцам домов-памятников в Иркутской области присудили больше миллиона рублей штрафа за то, что не следят за ними, и обязали восстановить 13 домов. Если собственник тянет с ремонтом три месяца после решения суда, то здание у него могут забрать и передать государству.Так, уже снесли самовольную постройку на территории старинного дома на улице Карла Либкнехта в Иркутске, а в ближайшее время решится судьба незаконной веранды, сделанной к дому-памятнику на улице Безбокова.Нежилым домам, которые находятся в собственности городской администрации, дают вторую жизнь. Их реставрирует специально созданное для этого «Агентство развития памятников Иркутска» и приспосабливает для современного использования, а затем передает инвесторам.154 дома ждет ремонтВ Приангарье разработана целая концепция по сохранению деревянных домов, ведь они есть не только в Иркутске: по всему региону в реестр входит 4000 памятников деревянного зодчества, и 154 из них уже в группе риска, то есть отреставрировать, спасти их нужно как можно скорее. Работы стартуют в этом году.Так вот, создание реестра памятников деревянного зодчества Иркутской области и определение домов группы риска - первые шаги по спасению старинных домов. А что еще предусматривает концепция?О каждом доме позаботятся индивидуально. Реставрировать по государственным программам и федеральным проектам, либо включать в хозяйственный оборот, либо обсуждать сохранение домов с собственниками - специалисты проработают разные варианты. Все зависит от историко-культурного статуса здания (входит ли оно в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, является ли выявленным объектом культурного наследия) и от того, кто им владеет.- Больше 80% объектов находится в частной собственности, - сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов.Еще 5% таких домов находится в региональной собственности и 1% в федеральной. Немало и бесхозных домов, их планируют передать муниципалитетам. Также важно сберечь жилые многоквартирные дома - памятники деревянного зодчества. В Иркутске для них даже выделили отдельный реестр.- В нем 362 здания, - поясняют в службе по охране объектов культурного наследия Приангарья. - Их будут восстанавливать при участии Фонда капремонта многоквартирных домов и муниципальных программ. Реестр уже отправлен в администрацию Иркутска.Восстановить можно даже те памятники истории и культуры, что были снесены, сгорели или разрушились. При условии, что о них имеется достаточно данных.КСТАТИКак еще облагораживают старинные зданияВ Иркутске популярна акция «Фасадник», когда специалисты и волонтеры приводят в порядок деревянные дома в историческом центре города. Красят фасады, ставни, двери, украшают деревянной резьбой, чтобы старинные здания заиграли по-новому. Это важно не только с эстетической точки зрения: под слоем краски дерево лучше защищено от ветра, солнца и морозов.ВАЖНОКак признать дом памятникомСначала старинные дома попадают в категорию «выявленных объектов культурного наследия». Это значит, что у них есть признаки исторической ценности (возраст, возможно, данные о том, кому дом принадлежал, с какими событиями связан). Таких в Иркутской области больше 4000.По каждому из них нужно провести историко-культурную экспертизу. По итогу специалисты примут решение, включать ли дома в реестр культурного наследия федерального, регионального или местного значения.Между прочим, до 2013 года в регионе не проводили экспертную оценку выявленных объектов истории и культуры. Затем эту работу вели небольшими темпами, обследовали по пять-десять объектов в год. 40 объектов, включенных в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в 2020 году, - это прорыв для нашего региона.В реестр, в том числе включены здания, стоящие в центре Иркутска- на улицах Свердлова, Чехова, Фурье, Богдана Хмельницкого, а также в первом поселке ГЭС на улице Безбокова.ТОЛЬКО ЦИФРЫ4000 памятников деревянного зодчества в Приангарье - это 28% от общего количества таких объектов в стране!400 из них - памятники федерального или регионального значения, а 3600 - выявленные объекты культурного наследия.