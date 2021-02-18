Студентка, погибшая в ДТП с автобусом и лесовозом под Братском, ехала на день рождения к сыну

Девушка находилась в этой машине. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Такая веселая она была, солнышко наше. Всегда смеялась, улыбалась, - сдерживая слезы, рассказывает сибирячка Юлия. - Мы ее отговаривали от этой поездки, как чувствовали, что случится беда…

Ее родственница, 21-летняя Настя (имя изменено - Ред.) накануне утром погибла в страшном ДТП с автобусом под Братском. «Тойота Ипсум», в которой и сидела девушка, влетела в стоящую фуру с бревнами, а сзади в иномарку буквально «впечатался» рейсовый пассажирский автобус. Легковое авто превратилось в груду металлолома. Кроме Насти, в жуткой аварии погибли еще четверо: водитель и двое пассажиров «Тойоты», а также водитель автобуса. Двое пассажиров автобуса получили серьезные травмы.

Сибирячка погибла в день рождения маленького сына. Фото: соцсети.

Девушка ехала из Иркутска в Братск на день рождения к сыну. Ему 17 февраля исполнилось два годика. Везла малышу огромную коробку с игрушками и одеждой. Почему жили отдельно? Настя была студенткой, в этом году должна была закончить колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства. Пока вставала на ноги, ребенка в северном городе воспитывали бабушка с дедушкой - ее родители.

- Настя отпросилась с учебной практики, мы передали ей подарки для малыша. Автомобиль она нашла через сервис по поиску попутчиков, которым пользовалась уже давно. Все время ведь в разъездах: то в Братск, то в Слюдянку к родным, то снова на учебу в Иркутск, - рассказывает Юлия. - В этот раз поехала одна.

Родные пытались ее остановить. Незадолго до трагедии им снились сны об аварии. Да и сама девушка перед роковой поездкой выглядела подавленной. Друзья из колледжа говорят, что вечером 16 февраля она твердила: «Не хочу ехать, плохое предчувствие». Но желание обнять и расцеловать сына было сильнее страха.

- Пока Настя ехала, я всю ночь не спала. Мы с ней созванивались. В три часа ночи смотрю: она онлайн в соцсетях. Я успокоилась, думала, что скоро она будет в Братске, - вспоминает Юлия. - А утром узнала, что она погибла...

Семейный праздник обернулся трауром. Родные готовятся к похоронам. И очень ждут результатов проверки по жуткому ДТП. Как уже сообщали в СУ СКР по Иркутской области, легковое авто столкнулось с грузовиком на высокой скорости…

Иномарка оказалась смята между фурой и автобусом. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К разбирательству подключились прокуратура, следственный комитет, полиция. Проводится доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В МВД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ну а маленький сын еще не знает, что мамы больше нет. Хотя и догадывается, что случилось что-то плохое. С самого утра в свой день рождения мальчик горько плакал...

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