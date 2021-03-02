Масленица в Иркутске 2021 – один из любимых праздников у сибиряков. Гуляния, конкурсы, блины – неизменные атрибуты этого празднества, которое отмечать можно в течение семи дней. В этом году Масленица в Иркутске 2021 приходится на неделю с 8 по 14 марта. Как будем отмечать?Масленица в Иркутске 2021: музей «Тальцы» ждет в гостиДревнейший русский праздник, празднуемый на Руси еще до ее крещения и сохранившийся после, традиционно с размахом отмечают в музее «Тальцы» - это архитектурно-исторический комплекс на 47-ом километре Байкальского тракта.Там на берегу реки Ангара каждый год водят хороводы, угощают блинами, проводят знаменитый масленичный конкурс «ледяной столб», когда красны молодцы, да что там, и девицы взбираются на несколько метров в высоту. Примерная высота столба метров 6 - добрался до вершины – снимай приз.- В программе у нас в этом году как обычно - народные забавы, поедание блинов, пляски, песни, хороводы, выступления фольклорных коллективов, - сообщают в музее. – Организуем ярмарку ремесленных изделий и, конечно, как обычно будет работать трактир и пикниковая зона.Важным элементом празднований является сжигание чучела в конце недели – в воскресенье. Считается, что именно с этого дня весна окончательно побеждает зиму.- Еще в кармашек главной куклы праздника — Масленицы — можно положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом, - рассказали в «Тальцах».Гостей в музее ждут с 12.00 до 16.00 в субботу и воскресенье – 13 и 14 марта.Масленица в Иркутске 2021: гуляем в столице ПриангарьяНародные гуляния пройдут и в самом Иркутске. Ехать далеко не придется. Кстати, все основные празднества в городе намечены на воскресенье. Только вот в каком они будут формате – пока неизвестно.- Гуляния будут, но с ограничениями, - пояснили в мэрии.Какими именно, и где организуют места для проведения праздника Масленица в Иркутске 2021 – сообщим позже – следите за новостями на сайте.ЭТО ИНТЕРЕСНООтмечать народный праздник Масленица в Иркутске 2021 можно всю неделю. С понедельника по среду длится так называемая Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье – Широкая. У каждого дня на неделе есть свое название и примерный «список дел». В понедельник – встреча – можно пойти в гости к родителям или сватам. Доделывать «аттракционы» - качели, снежную стену для народных забав в выходные дни. В этот день выпекают первые блины.Второй день – заигрыш. Опять в гости к родным или на смотрины – молодые люди знакомились друг с другом, чтобы после Великого поста, который наступает сразу после Масленицы, можно было сыграть свадьбу. Среда – лакомка. Пожалуйте, к теще в гости на блины.Четверг - разгуляй. Все работы по хозяйству прекращались, начинались забавы – катания с горок, кулачные бои, хороводы, снежки, взятие снежной крепости. В пятницу – в гости тещу уже звал зять. В субботу гостей – золовок (сестры и родственницы мужа) – ждали невестки. Воскресенье называется Прощеным. В этот день жгли чучело Зимы и просили прощение у близких и родственников перед Великим постом.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08